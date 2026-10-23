कमर दर्द हो या अचानक लगी चोट, गर्म सिकाई करें या ठंडी? समझ लीजिए दर्द से राहत पाने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। डॉक्टर अक्सर चोट को जल्दी भरने या सूजन को कम करने के लिए सिकाई की सलाह देते हैं, पर हम अक्सर समझ नहीं पाते कि इसके लिए ठंडी सिकाई बेहतर है या गर्म। अगर आप भी हर समय इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आइए इन दोनों के बीच का फर्क जान लेते हैं।

कब करनी है बर्फ की सिकाई? आपका दर्द नया है या पुराना, इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह एके थेरेपी की जरूरत है। बर्फ की सिकाई चोट लगने के 24-48 घंटे के भीतर ही असरदार है, क्योंकि बर्फ की मदद से डैमेज ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और थोड़े समय के लिए वो हिस्सा सुन्न पड़ जाता है। इससे चोट की सूजन और दर्द कम होने के साथ ही लालिमा भी कम होने लगती है। इन स्थितियों में बर्फ सिकाई असरदार हो सकती है: