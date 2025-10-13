फिटनेस के लिए 10 हजार स्टेप्स नहीं हैं जरूरी! कम समय में इन 5 एक्सरसाइज से भी होगा फुल बॉडी वर्कआउट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी रहने के लिए कई लोग रोजाना 10 हजार स्टेप्स (10k Steps) चलने का गोल सेट करते हैं। हालांकि, रोजाना इतने स्टेप्स पूरे करना मुश्किल हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास समय की कमी है। ऑफिस की डेडलाइन्स, घर के काम और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच रोजाना वॉक करने के लिए एक घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है।

लेकिन अब आपको इस वजह से अपनी फिटनेस को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय कम है, तो 10 हजार स्टेप्स चलने के बजाय कुछ एक्सरसाइज (Alternate Exercises for 10k Steps) कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत को फायदा भी मिलेगा और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए जानें ऐसी 5 बेहतरीन एक्सरसाइज के बारे में, जो 10 हजार स्टेप्स का बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) रस्सी कूदना रस्सी कूदना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, बल्कि एक कमाल की फुल-बॉडी वर्कआउट है। सिर्फ 10 मिनट की रस्सी कूदना लगभग 30 मिनट की दौड़ के बराबर कैलोरी बर्न कराता है। यह आपके पैरों की मांसपेशियों, कोर और कंधों को मजबूत बनाती है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और स्टैमिना बढ़ता है। शुरुआत में सिर्फ 2-3 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे समय बढ़ाएं।

स्क्वॉट जम्प्स अगर आप चाहते हैं कि आपके पैर और कूल्हे मजबूत और टोन्ड हों, तो स्क्वॉट जम्प्स से बेहतर कुछ नहीं। यह एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को ताकत देती है, बल्कि आपके दिल की धड़कन भी तेज कर देती है। इसे करने के लिए सामान्य स्क्वॉट की पोजिशन में आएं और फिर जोर लगाकर ऊपर की ओर उछलें। लैंडिंग के दौरान ध्यान रखें कि आपके घुटने मुड़े हों और आप सॉफ्ट लैंड करें। 15-20 रिपीटीशन के 3 सेट करने से ही आपको काफी फायदा नजर आएगा।

बर्पीज बर्पीज को सबसे चैलेंजिंग और असरदार एक्सरसाइज में गिना जाता है। यह पूरे शरीर को एक साथ एक्टिवेट करती है। इसमें स्क्वॉट, पुश-अप और जम्प जैसे मूवमेंट शामिल हैं। बर्पीज करने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस तेजी से सुधरती है और मेटाबॉलिज्म घंटों तक एक्टिव रहता है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकती है, लेकिन 5-10 बर्पीज के सेट्स से शुरू करके आप इसे आसानी से अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं।

वॉल सिट अप्स यह एक्सरसाइज देखने में आसान लगती है, लेकिन इसे करते समय आपकी थाईज और पिंडलियों में जलन महसूस होने लगती है। दीवार के सहारे इस एक्सरसाइज को करने से आपके पैरों की मांसपेशियों का स्टैमिना बढ़ता है और जोड़ों पर जोर भी नहीं पड़ता। इसे करने के लिए दीवार के सहारे इस तरह बैठें जैसे कि आप एक कुर्सी पर बैठे हों। शुरुआत में 20-30 सेकंड के लिए इस पोजिशन में रहने की कोशिश करें और फिर समय बढ़ाएं।