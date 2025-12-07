लूज मोशन में कैसा होना चाहिए खानपान? कमजोरी और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए रखें इन बातों का ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दस्त एक बहुत ही अनकंफर्टेबल डाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें बार-बार पानी जैसा स्टूल आता है। इसका कारण इन्फेक्शन, खराब खाना-पानी, एलर्जी, दवाइयों के साइड इफेक्ट या पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में, शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।

इसलिए, सही डाइट का चुनाव न सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित करता है बल्कि शरीर की रिकवरी को भी तेज करता है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि दस्त के समय किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किनसे बचना चाहिए।

(Image Source: AI-Generated) दस्त में क्या खाएं? सादा खिचड़ी या दलिया: मूंग दाल की पतली खिचड़ी या दलिया पेट को आराम देता है, जल्दी पचता है और जरूरी कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन प्रदान करता है।

केला: पोटैशियम और घुलनशील फाइबर से भरपूर केला पेट ठीक करने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

दही: दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे गट हेल्थ सुधरती है और इन्फेक्शन कम होता है।

उबला आलू: हल्का और स्टार्चयुक्त उबला आलू दस्त में एनर्जी देने और मल को ठोस करने में मददगार है।

सादा टोस्ट या ब्रेड: ये हल्के कार्बोहाइड्रेट पेट को आराम देते हैं और एनर्जी के सोर्स बनते हैं।

ये हल्के कार्बोहाइड्रेट पेट को आराम देते हैं और एनर्जी के सोर्स बनते हैं। नारियल पानी और ओआरएस: डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नारियल पानी, ओआरएस घोल या नमक-चीनी का घोल पीना फायदेमंद है। दस्त में क्या न खाएं? तेल, मसाले और तला-भुना खाना: यह पाचन तंत्र पर दबाव डालता है और लक्षणों को बढ़ा सकता है।