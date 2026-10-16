सप्तमी पर मां कालरात्रि को लगाना है गुड़ का भोग? झटपट तैयार कर लें पनीर खुरमा, बेहद आसान है रेसिपी

पनीर खुरमा को बनाने के लिए वैसे तो चीनी से चाशनी बनाई जाती है, लेकिन भोग के लिए यहां खास गुड़ से बने पनीर खुरमा की रेसिपी बताई जा रही है:

1 छोटा चम्मच घी या तेल

पनीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले 200-250 ग्राम पनीर को छोटे-छोटे चोकोर आकार में काट लें। इस बात का ध्यान रखें कि पनीर के टुकड़े ज्यादा सॉफ्ट न हो।

इसके बाद चाशनी बनाने की तैयारी करें, इसके लिए कुकर में 1.5 कप पानी के साथ 1 कप गुड़ और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर पाउडर अच्छे से मिक्स कर लें।

पानी को छीमी आंच पर पका लें और जब गुड़ पिघल जाए तो उसमें पनीर के सभी टुकड़े एक-एक करके डालें।

अब तेज आंच करके कुकर को बंद कर दें और एक सीटी आने का इंतजार करें।

एक सीटी आने के बाद कम से कम 30 मिनट तक पनीर को धीमी आंच पर पकाना है।

इसके बाद कुकर को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। फिर चेक करें कि चाशनी गाढ़ी हुई है या नहीं।

साथ ही, बीच-बीच में चम्मच से चलाते रहना है ताकि पनीर नीचे तले में चिपके नहीं।

अब दोबारा चेक करें कि चाशनी एक तार की बनी है या नहीं।

अगर उसमें एक तार बनने लगे तो गैस बंद कर दें। पनीर खुरमा को ठंडा होने के लिए अलग रख दें।

सबसे आखिर में चाशनी को पनीर से अलग करने के लिए छान लें।

आप पाएंगे कि ठंडे होने के बद पनीर के टुकड़े एकदम सख्त हो गए हैं।