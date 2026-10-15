चीनी नहीं, इस खास चीज से बनाएं नवरात्र के छठे दिन का प्रसाद! बस 15 मिनट में बनाएं भोग के लिए ये खास हलवा

1 सबसे एक कड़ाही में शुद्ध देसी घी गर्म करें। जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए, तब इसमें धीरे-धीरे गेहूं का आटा डालें।

2 आटा डालते समय आंच को धीमा रखें और इसे लगातार चलाते रहें, ताकि कोई गांठ न बने।

3 लगातार चलाते हुए आटे को तब तक भूनें, जब तक इसका रंग हल्का भूरा न हो जाए और इससे हल्की खुशबू आने लग जाए।

4 जब आटा अच्छी तरह भुन जाए, तो इसमें धीरे-धीरे दूध डालें और साथ-साथ चलाते रहें। अगर आटे को चलाएंगे नहीं, तो इसमें गांठें पड़ने लग जाएंगी।

5 गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आटे को पकने दें, ताकि हलवा सारा दूध सोख ले और घी किनारे से अलग होने लगे।

6 इसके बाद हलवे में बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और अच्छी तरह मिलाएं और गैस बंद कर दें।

7 जब हलवा पूरी तरह बन जाए, तो हलवे में ऊपर से स्वादानुसार शहद डालें और अच्छी तरह मिला लें।