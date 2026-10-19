दशहरा पर मेहमान आ जाएं और घर में न हो कोई तैयारी, तो पोहे से झटपट बनाएं यह सुपर क्रंची स्नैक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे का त्योहार हो और घर में मेहमानों की रौनक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि, कई बार मेहमान बिना बताए अचानक आ जाते हैं और उस वक्त समझ नहीं आता कि उन्हें चाय के साथ क्या परोसा जाए। अगर आपके घर में भी कोई खास तैयारी नहीं है और आप किचन में सोच-विचार कर रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके किचन में रखा साधारण सा पोहा इस मुश्किल समय में आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है।

हम अक्सर पोहे का इस्तेमाल सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे एक बेहद कुरकुरा और स्वादिष्ट स्नैक भी बन सकता है? आज हम बनाएंगे 'क्रंची पोहा बाइट्स' या पोहा कटलेट, जो बाहर से सुपर क्रंची और अंदर से बेहद सॉफ्ट होते हैं। इसे बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही किसी खास सामग्री की जरूरत पड़ती है।