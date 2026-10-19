दशहरा पर मेहमान आ जाएं और घर में न हो कोई तैयारी, तो पोहे से झटपट बनाएं यह सुपर क्रंची स्नैक
दशहरे पर अचानक आए मेहमानों के लिए, घर में रखी साधारण पोहे से झटपट बनाएं 'क्रंची पोहा बाइट्स'।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे का त्योहार हो और घर में मेहमानों की रौनक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि, कई बार मेहमान बिना बताए अचानक आ जाते हैं और उस वक्त समझ नहीं आता कि उन्हें चाय के साथ क्या परोसा जाए। अगर आपके घर में भी कोई खास तैयारी नहीं है और आप किचन में सोच-विचार कर रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके किचन में रखा साधारण सा पोहा इस मुश्किल समय में आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है।
हम अक्सर पोहे का इस्तेमाल सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे एक बेहद कुरकुरा और स्वादिष्ट स्नैक भी बन सकता है? आज हम बनाएंगे 'क्रंची पोहा बाइट्स' या पोहा कटलेट, जो बाहर से सुपर क्रंची और अंदर से बेहद सॉफ्ट होते हैं। इसे बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही किसी खास सामग्री की जरूरत पड़ती है।
जरूरी सामग्री
- 1 कप पोहा (मोटा या बारीक)
- 2 चम्मच चावल का आटा या बेसन (कुरकुरेपन और बाइंडिंग के लिए)
- 1 बारीक कटा हुआ प्याज
- 2-3 बारीक कटी हरी मिर्च और थोडा सा हरा धनिया
- आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग
- नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला
- तलने के लिए तेल
बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले पोहे को एक छलनी में रखकर पानी से अच्छी तरह धो लें। इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह सारा पानी सोख ले और नरम हो जाए। अब इसे एक बड़े बर्तन में डालकर हाथों से अच्छी तरह मसल लें, ताकि यह एक आटे की तरह गूंथ जाए।
- इस मसले हुए पोहे में बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और सभी सूखे मसाले (नमक, मिर्च, जीरा, चाट मसाला) डाल दें। साथ ही इसमें चावल का आटा या बेसन मिलाएं।
- सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह मिला लें। प्याज और पोहे की नमी से ही यह मिश्रण आसानी से बंधने लगेगा। अगर यह ज्यादा सूखा लगे तो बस एक-दो चम्मच पानी छिड़क लें।
- अब अपनी हथेलियों पर हल्का सा तेल लगाएं और इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां या बॉल्स बना लें। एक कड़ाही में तेल गरम करें और इन पोहा बाइट्स को मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई या शैलो फ्राई करें।
- बस, मिनटों में तैयार हैं आपके सुपर क्रंची पोहा स्नैक्स। इन्हें गरमागरम चाय, तीखी हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ मेहमानों को परोसें। यकीन मानिए, इसकी कुरकुरी आवाज और लाजवाब स्वाद से मेहमान इतने खुश होंगे कि जाते-जाते आपसे इस आसान रेसिपी का राज जरूर पूछेंगे।
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