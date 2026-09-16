खाना आसानी से पचता नहीं या अक्सर रहती है गैस? ट्राई करें ये 'देसी मॉकटेल', पीते ही रफूचक्कर होगी तकलीफ

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा, हाइड्रेटेड और पेट को एकदम फिट रखना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। ऐसे में हमारे भारतीय पारंपरिक ड्रिंक्स किसी जादू की तरह काम करते हैं। इन्हीं में से एक बेहद खास नाम है- 'कांजी'।

काली गाजर, सरसों के दानों और चुनिंदा मसालों से तैयार यह ड्रिंक स्वाद में खट्टी और मसालेदार होती है। इसे प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया के कारण इसमें 'गुड बैक्टीरिया' यानी प्रोबायोटिक्स पैदा होते हैं, जो इसे एक बेहद हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक बनाते हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि गर्मियों में कांजी पीना आपकी सेहत के लिए क्यों इतना फायदेमंद है।

नेचुरल प्रोबायोटिक्स का पावरहाउस कांजी प्राकृतिक रूप से फर्मेंट होकर बनती है, जिससे यह गुड बैक्टीरिया का एक शानदार स्रोत बन जाती है। ये प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों में जाकर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और पूरे पाचन तंत्र को एक बढ़िया संतुलन देते हैं। इसके नियमित सेवन से पेट की सेहत सुधरती है और आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ती है।

पेट की हर समस्या का पक्का इलाज गर्मियों में अक्सर लोगों को गैस, अपच और पेट फूलने की शिकायत रहने लगती है। कांजी में मौजूद सरसों, काला नमक और मसाले हमारी पाचन क्रिया को तुरंत एक्टिव कर देते हैं। इससे आप जो भी खाते हैं, वह आसानी से पच जाता है और पेट बिल्कुल हल्का महसूस होता है।

गर्मी और थकान को कहे बाय-बाय अपने खट्टे स्वाद और ताजगी की वजह से कांजी शरीर को तुरंत ठंडक पहुंचाती है। यह एक बेहतरीन नेचुरल कूलिंग ड्रिंक है। तेज गर्मी की वजह से होने वाली सुस्ती और थकान को दूर भगाने में यह बेहद असरदार साबित होती है।

मजबूत इम्युनिटी का सीक्रेट प्रोबायोटिक्स और ढेर सारे पोषक तत्वों से भरी कांजी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी मजबूत कर देती है। यह हमारे शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देती है, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करते हैं।

लो-कैलोरी और 100% सेफ अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर फिक्रमंद हैं, तो बेफिक्र होकर इसे पिएं! कांजी एक लो-कैलोरी ड्रिंक है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बाहर से कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता, इसलिए यह सेहत के लिहाज से एक बहुत ही सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है।