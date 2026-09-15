मीठे की हो रही है क्रेविंग? घर पर तैयार करें पुरानी दिल्ली की मशहूर 'फ्रूट क्रीम', आसान है रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मिलने वाली मशहूर 'फ्रूट क्रीम' का स्वाद तो आपने कभी न कभी जरूर चखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। मलाईदार क्रीम, ताजे फल और ड्राई-फ्रूट्स का यह कॉम्बिनेशन किसी के भी मुंह में पानी ला सकता है।

सबसे अच्छी बात यह है कि इस लाजवाब डेजर्ट को खाने के लिए आपको पुरानी दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे अपनी रसोई में ही चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए सामग्री ताजा क्रीम: 2 कप

पिसी हुई चीनी: स्वादानुसार

ताजे फल: 2 कप (बारीक कटे हुए सेब, केले, अंगूर और अनार के दाने)

सूखे मेवे: 2 बड़े चम्मच (कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश)

खुशबू के लिए: आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर या 2-3 बूंद वनीला एसेंस फ्रूट क्रीम बनाने का आसान तरीका सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ठंडी मलाई या क्रीम निकाल लें। इसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालें। अब एक चम्मच या व्हिस्कर की मदद से इसे तब तक फेंटें जब तक यह हल्की और थोड़ी गाढ़ी न हो जाए।

अब अपने कटे हुए ताजे फलों को इस तैयार क्रीम में डाल दें। ध्यान रखें कि पानी छोड़ने वाले फल जैसे तरबूज या संतरा इसमें न डालें, वरना क्रीम पतली हो जाएगी।

फलों के साथ ही कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश भी डाल दें। अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से मिलाएं ताकि फल टूटें नहीं और क्रीम के साथ अच्छे से लिपट जाएं।

फ्रूट क्रीम का असली स्वाद इसके चिल्ड होने में है। तैयार की गई फ्रूट क्रीम को एक एयरटाइट डिब्बे में बंद करके या ढककर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें।

फ्रिज से निकालकर इसे सुंदर कटोरियों या गिलास में डालें। ऊपर से थोड़े से अनार के दाने, कटे हुए पिस्ते और अगर मन करे तो थोड़ी सी टूटी-फ्रूटी डालकर सजाएं।

बस फिर, तैयार है आपकी स्वाद से भरपूर पुरानी दिल्ली वाली फ्रूट क्रीम। यकीन मानिए, यह एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। यह भी पढ़ें- न चाशनी का झंझट, न महंगे सामान की जरूरत, गुड़ और चावल से बनती है महाराष्ट्र की अनरसा मिठाई; नोट करें रेसिपी