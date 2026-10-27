रोज वही दाल-सब्जी खाकर भर गया है मन? झटपट बनाएं केरल स्टाइल सहजन करी, स्वाद के साथ है सेहत का भी डबल डोज
अगर आप रोज की दाल-सब्जी से ऊब गए हैं, तो केरल स्टाइल सहजन करी एक बेहतरीन ऑप्शन है।
HighLights
सहजन करी बनाने की आसान विधि और सामग्री
यह करी स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद
सहजन कैल्शियम, आयरन और विटामिन से भरपूर सुपरफूड
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोज-रोज एक ही तरह की दाल और सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो अपनी थाली में कुछ नया और स्वादिष्ट शामिल कर सकते हैं। जी हां, केरल स्टाइल में बनी सहजन की करी न सिर्फ आपके मुंह का स्वाद बदल देगी, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है।
बता दें, सहजन को एक सुपरफूड माना जाता है और दक्षिण भारतीय कुकिंग स्टाइल में नारियल का इस्तेमाल इसे और भी खास और खुशबूदार बना देता है।
सहजन करी बनाने के लिए सामग्री
इसे बनाने के लिए आपको ताजे सहजन के टुकड़े, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, सरसों के दाने, कढ़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा-सा नारियल का तेल चाहिए। ये सभी चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और खाने में एक बेहतरीन स्वाद लाती हैं।
सहजन करी बनाने का तरीका
सबसे पहले सहजन को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें हल्दी और नमक के पानी में हल्का नरम होने तक उबाल लें। इसके बाद मिक्सी में ताजा नारियल, हरी मिर्च और जीरा डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और एक बारीक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस नारियल के पेस्ट को उबले हुए सहजन में मिलाएं और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें। असली जादू इसके तड़के में है- एक छोटे पैन में नारियल का तेल गरम करें, उसमें सरसों के दाने, सूखी लाल मिर्च और ताजे कढ़ी पत्ते चटकाएं। इस खुशबूदार तड़के को करी के ऊपर डालें और गैस बंद कर दें।
स्वाद और सेहत का डबल डोज
यह करी खाने में जितनी लाजवाब है, इसके फायदे भी उतने ही बेमिसाल हैं। सहजन में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और विटामिन्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्युनिटी बढ़ाते हैं। इसे आज ही गरमा-गरम चावल के साथ परोसें और स्वाद के साथ सेहत का पूरा मजा लें।
यह भी पढ़ें- बिना धूप दिखाए घर पर तैयार करें आंवले का खट्टा-मीठा छुंदा, रोजाना एक चम्मच खाने से दिनभर बनी रहेगी एनर्जी
यह भी पढ़ें- दाल बाटी चूरमा से भी ज्यादा टेस्टी है बाफला बाटी, झटपट बनाएं राजस्थान-मालवा का ये खास व्यंजन, नोट करें रेसिपी