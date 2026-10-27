रोज वही दाल-सब्जी खाकर भर गया है मन? झटपट बनाएं केरल स्टाइल सहजन करी, स्वाद के साथ है सेहत का भी डबल डोज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोज-रोज एक ही तरह की दाल और सब्जी खाकर अगर आप बोर हो गए हैं, तो अपनी थाली में कुछ नया और स्वादिष्ट शामिल कर सकते हैं। जी हां, केरल स्टाइल में बनी सहजन की करी न सिर्फ आपके मुंह का स्वाद बदल देगी, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है।

बता दें, सहजन को एक सुपरफूड माना जाता है और दक्षिण भारतीय कुकिंग स्टाइल में नारियल का इस्तेमाल इसे और भी खास और खुशबूदार बना देता है। सहजन करी बनाने के लिए सामग्री इसे बनाने के लिए आपको ताजे सहजन के टुकड़े, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, सरसों के दाने, कढ़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा-सा नारियल का तेल चाहिए। ये सभी चीजें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और खाने में एक बेहतरीन स्वाद लाती हैं।

सहजन करी बनाने का तरीका सबसे पहले सहजन को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें और इन्हें हल्दी और नमक के पानी में हल्का नरम होने तक उबाल लें। इसके बाद मिक्सी में ताजा नारियल, हरी मिर्च और जीरा डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और एक बारीक पेस्ट तैयार कर लें। अब इस नारियल के पेस्ट को उबले हुए सहजन में मिलाएं और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें। असली जादू इसके तड़के में है- एक छोटे पैन में नारियल का तेल गरम करें, उसमें सरसों के दाने, सूखी लाल मिर्च और ताजे कढ़ी पत्ते चटकाएं। इस खुशबूदार तड़के को करी के ऊपर डालें और गैस बंद कर दें।