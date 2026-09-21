न मैदा, न बेसन, न फटने का झंझट! शाम की चाय के साथ सर्व करें ये सुपर-क्रंची वियतनामी स्नैक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी शाम की चाय के साथ कुछ ऐसा स्नैक खाना चाहते हैं जो क्रिस्पी होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हो? अगर आप स्वाद और पोषण का एक बेहतरीन कॉम्बो तलाश रहे हैं, तो वियतनामी स्टाइल के राइस पेपर पकौड़े आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प हैं।

राइस पेपर की पतली शीट्स के अंदर जब प्रोटीन से भरपूर स्टफिंग भरी जाती है, तो यह डिश न सिर्फ बेहद स्वादिष्ट लगती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद बन जाती है। बच्चों के स्कूल टिफिन से लेकर शाम की चाय तक, यह अनोखी डिश हर मौके के लिए एक शानदार ऑप्शन है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका।

क्या-क्या चाहिए इसे बनाने के लिए? इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही सीमित और आसानी से मिलने वाली चीजों की जरूरत होगी: 8 से 10 राइस पेपर शीट

डेढ़ कप उबले और अच्छी तरह मैश किए हुए चने या राजमा

आधा कप क्रम्बल किया हुआ पनीर

1 छोटी गाजर (कद्दूकस की हुई)

2 टेबलस्पून बारीक कटी शिमला मिर्च

1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 टीस्पून सोया सॉस

आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर

1 टीस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट

नमक- स्वादानुसार

पकौड़े तलने के लिए तेल स्टेप 1: तैयार करें प्रोटीन से भरपूर फिलिंग सबसे पहले एक बड़े बाउल में उबले और मैश किए हुए चने या राजमा निकाल लें। अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटा प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च और क्रम्बल किया हुआ पनीर डाल दें। इसके बाद इसमें स्वाद के लिए नमक, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। आपकी टेस्टी स्टफिंग तैयार है, जो फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन से पूरी तरह भरपूर है।

स्टेप 2: फिर आती है राइस पेपर की बारी राइस पेपर को नरम करना एक अहम स्टेप है। इसके लिए एक चौड़ी प्लेट में थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लें। अब राइस पेपर शीट को कुछ सेकंड के लिए इस पानी में डुबोकर निकाल लें। ध्यान रखें कि इसे पानी में ज्यादा देर तक नहीं छोड़ना है, वरना शीट बहुत ज्यादा गलकर फट सकती है।

स्टेप 3: पकौड़े बनाने और पकाने का तरीका अब पानी से नरम किए गए राइस पेपर को एक साफ प्लेट पर फैलाएं। इसके बिल्कुल बीच में 1 से 2 चम्मच तैयार की हुई प्रोटीन फिलिंग रखें। अब इसे चारों किनारों से मोड़ते हुए एक छोटे रोल या पोटली का आकार दे दें। इसी तरह बाकी सारे पकौड़े भी तैयार कर लें।

गैस पर कड़ाही रखें और उसमें तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर मीडियम आंच पर इन रोल्स को डीप फ्राई कर लें। कुछ ही मिनटों में ये पकौड़े सुनहरे और एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप फिटनेस को लेकर ज्यादा सजग हैं, तो इन्हें एयर फ्रायर में पका सकते हैं या फिर हल्के तेल में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं।