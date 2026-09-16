घिसी-पिटी चटनी छोड़िए, घर पर बनाइए आंध्रा स्टाइल टमाटर का अचार; हर निवाले में आएगा स्वाद का चटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोजाना वही दाल-सब्जी खाते-खाते कई बार मुंह का स्वाद फीका पड़ जाता है। ऐसे में, खाने का मजा बढ़ाने के लिए हम अक्सर आम की चटनी या बाजार के अचार का सहारा लेते हैं। मगर कैसा हो अगर आपको घर पर ही एक ऐसा तीखा और चटपटा स्वाद मिल जाए, जो आपके सादे खाने को भी दावत में बदल दे?

आज हम आपके लिए लाए हैं दक्षिण भारत की एक बेहद खास और लजीज रेसिपी- आंध्रा स्टाइल टमाटर का अचार। तीखेपन और इमली की खटास का यह लाजवाब कॉम्बिनेशन आपकी भूख को दोगुना कर देगा। सबसे खास बात कि इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए जानते हैं।