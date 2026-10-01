कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी के बिना अधूरी है श्राद्ध की थाली, पितृ पक्ष में बिना लहसुन-प्याज के ऐसे करें तैयार
इस आर्टिकल में आप बिना लहसुन-प्याज के कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी बनाने की आसान विधि जानेंगे, जो पितृ पक्ष के लिए एकदम परफेक्ट है।
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। श्राद्ध या पितृ पक्ष के दौरान हमारे घरों में सात्विक भोजन बनाने की बहुत पुरानी परंपरा है। इस दौरान लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। ब्राह्मणों और पितरों के लिए सजने वाली थाली में पूरी, खीर और आलू की सब्जी के साथ अगर 'कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी' न हो, तो वह थाली बिल्कुल अधूरी सी लगती है।
कद्दू की यह सब्जी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है। खट्टे-मीठे स्वाद का यह अद्भुत संगम हर किसी को पसंद आता है। आइए जानते हैं कि पितृ पक्ष के लिए सात्विक और हलवाई जैसी स्वादिष्ट कद्दू की सब्जी घर पर कैसे तैयार करें।
कद्दू की सब्जी बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- हरा या पीला कद्दू - 500 ग्राम (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)
- सरसों का तेल या देसी घी - 2 से 3 बड़े चम्मच
- मेथी दाना - ½ छोटा चम्मच
- जीरा - ½ छोटा चम्मच
- हींग - 1 से 2 चुटकी (हींग जरूर डालें, इससे स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ते हैं)
- सूखी साबुत लाल मिर्च - 2
- बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च - 1-1 चम्मच
- हल्दी पाउडर - ½ छोटा चम्मच
- धनिया पाउडर - 1 छोटा चम्मच
- कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर - ½ छोटा चम्मच (रंग के लिए)
- अमचूर पाउडर या इमली का पानी - 1 बड़ा चम्मच (खटास के लिए)
- गुड़ या चीनी - 2 बड़े चम्मच (मिठास के लिए)
- सेंधा नमक - स्वादानुसार
- गरम मसाला - ½ छोटा चम्मच
- बारीक कटा हरा धनिया - सजावट के लिए
कद्दू की सब्जी बनाने की आसान विधि
- सबसे पहले कद्दू को अच्छी तरह धो लें और इसके बीज निकालकर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अगर कद्दू का छिलका कच्चा और हरा है, तो उसे छीलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छिलके के साथ सब्जी और भी स्वादिष्ट बनती है।
- गैस पर एक कड़ाही रखें और उसमें सरसों का तेल या घी गर्म करें। तेल गर्म होने पर उसमें मेथी दाना, जीरा, हींग और साबुत सूखी लाल मिर्च डालकर चटकाएं। कद्दू की सब्जी में मेथी दाने का तड़का बहुत जरूरी होता है, इसी से असली स्वाद आता है।
- अब तेल में बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालें। इसे कुछ सेकंड तक भूनने के बाद आंच को एकदम धीमा कर दें। अब कड़ाही में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर हल्का सा चलाएं। ध्यान रहे मसाले जलने न पाएं।
- मसालों में तुरंत कटा हुआ कद्दू डाल दें और अच्छी तरह मिलाएं ताकि कद्दू के हर टुकड़े पर मसालों की कोटिंग हो जाए। अब इसमें स्वादानुसार सेंधा नमक डालें, मिलाएं और कड़ाही को ढक दें। इसे धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकने दें। बीच-बीच में सब्जी को चलाते रहें।
- जब कद्दू अच्छी तरह से गल जाए और नरम हो जाए, तब इसमें अमचूर पाउडर और गुड़ या चीनी डाल दें। इसे अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट तक बिना ढके पकाएं ताकि गुड़ पिघल जाए और सब्जी में खट्टा-मीठा स्वाद अच्छे से रम जाए।
- आखिर में, गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लें और गैस बंद कर दें। बस फिर, आपकी बिना लहसुन-प्याज वाली स्वादिष्ट और सात्विक कद्दू की खट्टी-मीठी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
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