घंटों दूध उबालने का जमाना गया! पितृ पक्ष में इस रेसिपी से बनाएं रबड़ी जैसी मलाईदार खीर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पितृ पक्ष का समय चल रहा है और इस दौरान पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ब्राह्मण भोज हो या पितरों का भोग, खीर के बिना सब अधूरा माना जाता है। पहले के समय में दादी-नानी घंटों तक दूध को धीमी आंच पर उबालकर गाढ़ी और मलाईदार खीर बनाती थीं। हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना समय निकाल पाना मुश्किल है।

ऐसे में, आज हम आपके लिए एक ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आए हैं, जिससे आपकी खीर बिल्कुल वैसी ही गाढ़ी, मलाईदार और रबड़ी जैसी बनेगी, जैसी घंटों उबालने के बाद बनती है। इसके लिए आपको रसोई में गैस के पास खड़े होकर लगातार दूध चलाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी-सी ट्रिक से आप अपना समय बचा सकते हैं और एकदम परफेक्ट खीर तैयार कर सकते हैं।