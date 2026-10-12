नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को लगाएं मलाई पेड़े का भोग, दूध से घर पर बनाएं ये स्वादिष्ट मिठाई, नोट करें रेसिपी

भोग में क्रीमी दूध से बना मलाई पेड़ा बनाने के लिए यहां बताई रेसिपी फॉलो करें:

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ बादाम

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ पिस्ता

3-4 इलायची या 1/4 चम्मच इलायची पाउडर

मलाई पेड़ा बनाने के लिए एक गहरे नॉन स्टिकी पैन में 4-5 कप फुल क्रीम दूध को 4-5 मिनट तक तेज आंच पर उबालना है।

इसके बाद मध्यम आंच पर 15 मिनट तक दूध के आधा हो जाने तक उबालें। इस दौरान चम्मच से बीच-बीच में चलाते हुए किनारों को खुरचना है।

एक कटोरी में 2 छोटे चम्मच गर्म दूध में कुछ केसर मिलाकर अलग रख दें।

15 मिनट बाद दूध में केसर वाला गर्म दूध और 1/2 कप चीनी मिलाएं। इसे भी 5 मिनट तक उबालना है और इस दौरान खुरचने के प्रोसेस को भी जारी रखें।

अब एक छोटी कटोरी में दूध के साथ 1 बड़ा चम्मच अरारोट पाउडर मिलाना है। इसे तब तक मिलाते रहें जब तक घोल न बन जाए।

इसके बाद उबलते हुए दूध में कद्दूकस पनीर के साथ अरारोट पाउडर का घोल भी डालें।

इस मिश्रण को तब तक उबालना है, जब तक वह गाढ़ा होकर पैन का किनारा न छोड़ने लगे।

मिश्रण मावा या खोया जैसा दिखने लगे तो गैस बंद कर इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर मिलाएं।

इसे एक तरफ ठंडा होने के रख देना है।

इस स्टेप में दूध के गाढ़े मिश्रण से छोटी-छोटी लोई बनाकर उसे चपटा करें और ऊपर से पिस्ता-बादाम लगाएं।