नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए लगाएं मखाना खीर का भोग, देखें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी
नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए घर पर बनी मखाना खीर का भोग लगाएं।
HighLights
मखाना खीर मां ब्रह्मचारिणी को प्रिय भोग
व्रत में ऊर्जा देने वाली स्वादिष्ट खीर
घर पर आसानी से बनाएं शुद्ध मखाना खीर
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और इसके दूसरे दिन यानी 12 अक्टूबर को मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप, यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को सादगी और तपस्या की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता को सफेद रंग की चीजें और दूध से बनी मिठाइयां बहुत प्रिय हैं।
ऐसे में माता का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए आप उन्हें घर पर बनी शुद्ध 'मखाना खीर' का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है, बल्कि व्रत के दौरान यह आपको भरपूर ऊर्जा भी देती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं मां के लिए मखाना खीर बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी।
मखाना खीर बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- मखाना - 1 से 2 कप
- फुल क्रीम दूध - आधा लीटर
- देसी घी - 1 चम्मच
- चीनी या मिश्री - 3-4 बड़े चम्मच
- हरी इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच
- बारीक कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश) - 2 बड़े चम्मच
मखाना खीर बनाने की विधि
- सबसे पहले गैस पर एक कड़ाही या पैन रखें और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालें। घी गर्म होने पर उसमें मखाने डाल दें और धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक कुरकुरा होने तक भून लें।
- जब मखाने अच्छे से भुन जाएं और ठंडे हो जाएं, तो उनमें से आधे मखानों को मिक्सी में या बेलन की मदद से हल्का दरदरा पीस लें। आधे मखानों को साबुत ही रहने दें। ऐसा करने से खीर बहुत ही गाढ़ी और रबड़ीदार बनती है।
- अब एक गहरे बर्तन में दूध निकालें और उसे गैस पर उबलने के लिए रख दें। जब दूध में एक अच्छा उबाल आ जाए, तो गैस की आंच धीमी कर दें।
- उबलते हुए दूध में भुने हुए साबुत और दरदरे किए हुए दोनों तरह के मखाने डाल दें। अब इसे चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं और 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। बीच-बीच में इसे चलाते रहें ताकि खीर बर्तन के तले में न लगे।
- जब आपको लगे कि दूध गाढ़ा हो गया है और मखाने पूरी तरह से नरम होकर दूध में घुल-मिल गए हैं, तब इसमें स्वादानुसार चीनी या मिश्री डाल दें। साथ ही इलायची पाउडर और बारीक कटे हुए सूखे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता) भी डाल दें।
- सभी चीजों को मिलाने के बाद खीर को 2 मिनट तक और पकाएं, जिससे चीनी अच्छी तरह घुल जाए। अब गैस बंद कर दें। आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक मखाना खीर बनकर बिल्कुल तैयार है!
- खीर को एक सुंदर कटोरी में निकालें और ऊपर से कुछ कटे हुए मेवों से गार्निश करें। पूजा के समय पूरी श्रद्धा के साथ मां ब्रह्मचारिणी को इस मखाना खीर का भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को बांटें।
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