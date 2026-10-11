नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए लगाएं मखाना खीर का भोग, देखें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं और इसके दूसरे दिन यानी 12 अक्टूबर को मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप, यानी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी को सादगी और तपस्या की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता को सफेद रंग की चीजें और दूध से बनी मिठाइयां बहुत प्रिय हैं।

ऐसे में माता का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए आप उन्हें घर पर बनी शुद्ध 'मखाना खीर' का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है, बल्कि व्रत के दौरान यह आपको भरपूर ऊर्जा भी देती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आइए जानते हैं मां के लिए मखाना खीर बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी।