न तेल का झंझट, न मसाले की जरूरत! ऐसे बनाएं कच्ची हल्दी का औषधीय अचार, महीनों तक नहीं होगा खराब

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आयुर्वेद में कच्ची हल्दी को किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं माना गया है। सर्दियों में यह इम्युनिटी बढ़ाती है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है और पाचन तंत्र को भी मजबूत रखती है। हालांकि, अक्सर लोग इसे अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करने का आसान तरीका नहीं खोज पाते।

अगर आप बाजार के तेल और मसालों से भरे अचार खाने से बचते हैं, तो हल्दी का यह औषधीय अचार आपके लिए एकदम सही है। इस अचार में न तो एक बूंद तेल लगता है और न ही किसी तरह के तीखे मसाले की जरूरत होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाकर आप महीनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।