    इस आसान रेसिपी से मिनटों में बनाएं एकदम खस्ता पुदीना कचौड़ी, चाय का मजा हो जाएगा दोगुना

    By Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:57 AM (IST)

    शाम की चाय का असली मजा तभी आता है जब उसके साथ कुछ गरमा-गरम और कुरकुरा खाने को मिल जाए। वैसे तो समोसे और पकोड़े हम अक्सर खाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नया ...और पढ़ें

    Pudina Kachori Recipe: स्वाद में लाजवाब होती है पुदीना कचौड़ी 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सबसे अच्छी बात यह है कि पुदीना कचौड़ी को बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। यह रेसिपी बेहद आसान है। इसके लिए आपको बस मैदा, थोड़ी-सी सूजी, ताजा या सूखा पुदीना, बेसन और घर के कुछ आम मसालों की जरूरत पड़ेगी। बता दें, पुदीना न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह पेट के लिए भी हल्का होता है। आइए, विस्तार से जानते हैं इसे बनाने की पूरी रेसिपी।

    How to Make Mint Kachori 

    पुदीना कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री

    आटा गूंथने के लिए:

    • मैदा: 2 कप
    • सूजी: 2 बड़े चम्मच (इससे कचौड़ी ज्यादा कुरकुरी बनती है)
    • तेल या घी (मोयन के लिए): 4-5 बड़े चम्मच
    • अजवाइन: आधा छोटा चम्मच
    • नमक: स्वादानुसार
    • पानी: आटा गूंथने के लिए (ठंडा पानी इस्तेमाल करें)

    मसाला बनाने के लिए:

    • पुदीना: 1 कप ताजी पत्तियां (धोकर पीसी हुई) या 2 चम्मच सूखा पुदीना पाउडर
    • बेसन: आधा कप (हल्का भुना हुआ)
    • सौंफ: 1 बड़ा चम्मच (दरदरी कुटी हुई - यह सबसे ज़रूरी है)
    • धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच
    • लाल मिर्च पाउडर: स्वादानुसार
    • आमचूर पाउडर: 1 छोटा चम्मच (खटास के लिए)
    • गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच
    • हींग: 1 चुटकी
    • नमक और काला नमक: स्वादानुसार
    • चीनी: आधा छोटा चम्मच (मसालों का स्वाद बैलेंस करने के लिए, वैकल्पिक)

    तलने के लिए:

    • तेल: जरूरत के मुताबिक (कड़ाही में तलने के लिए )

    पुदीना कचौड़ी बनाने की विधि

    • सबसे पहले कचौड़ी का आटा तैयार करें। मैदे में नमक, अजवाइन और थोड़ा तेल डालकर उसे सख्त गूंथ लें और थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दें। स्टफिंग के लिए, भुने हुए बेसन में पुदीना पेस्ट या पाउडर, दरदरी सौंफ, धनिया पाउडर, आमचूर और मिर्च मिलाएं। याद रखें, सौंफ और पुदीने का मेल ही इस कचौड़ी की जान है।
    • अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उनमें यह मसालेदार मिश्रण भरें। इन्हें बेलन से बेलने के बजाय हथेलियों से हल्का दबाकर चपटा कर लें। अब कड़ाही में तेल गर्म करें। यहां एक खास टिप है- कचौड़ियों को हमेशा धीमी आंच पर तलें। तेज आंच पर वे ऊपर से लाल हो जाएंगी, लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेंगी। जब वे सुनहरी और फूली-फूली हो जाएं, तो उन्हें निकाल लें।
    • लीजिए, तैयार है आपकी गरमा-गरम खस्ता पुदीना कचौड़ी। इसे हरी चटनी या इमली की मीठी चटनी के साथ परोसें। यकीन मानिए, जब आप इसे शाम की अदरक वाली चाय के साथ परिवार वालों को खिलाएंगे, तो हर कोई आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा।

