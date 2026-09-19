पपीता खाते समय इन 5 चीजों से बना लें दूरी, सेहत पर पड़ सकता है उल्टा असर

हाई प्रोटीन फूड्स: पपीते में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को बड़ी आसानी से ब्रेक कर देता है लेकिन इसका यही गुण हैवी प्रोटीन के साथ नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मीट, अंडा या फलियों के साथ इसे लेने से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है। इसे हमेशा हल्के भोजन के साथ ही लें।

तली-भुनी चीजें: एक तरफ जहां पपीता जल्दी पचता है, वहीं तली-भुनी चीजों को पचने में लंबा वक्त लगता है। ऐसे में दोनों चीजें साथ लेने से डाइजेशन का बैलेंस बिगड़ सकता है और पेट में भारीपन, गैस जैसी समस्या हो सकती है।

खमीरयुक्त चीजें : जिन चीजों को बनाने से पहले फर्मेंट किया जाता है उसके साथ पपीते का कॉम्बिनेशन पचाने की प्रक्रिया का बैलेंस बिगाड़ सकता है। खासकर जिन लोगों को गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है उनके लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है।