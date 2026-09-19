सुबह उठते ही तैयार मिलेगा हेल्दी नाश्ता, एक रात पहले बना लें ये प्रोटीन रिच पैलियो मील
यह नाश्ता सुबह का समय बचाने के साथ ही शरीर को पोषण भी भरपूर देगा।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत अगर सही ब्रेकफास्ट से हो जाए, तो पूरा दिन एक्टिव, फोकस्ड और एनर्जेटिक रहता है। लेकिन आज की तेज रफ्तार ज़िंदगी में हेल्दी नाश्ता बनाना कई लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। ऐसे में पैलियो डाइट पर आधारित ऐसा नाश्ता, जो प्रोटीन और पोषण से भरपूर हो और जिसे आप एक रात पहले ही तैयार कर सकें, किसी वरदान से कम नहीं है।
यह नाश्ता न केवल समय बचाता है, बल्कि शरीर को नेचुरल और क्लीन न्यूट्रिशन भी देता है। तो आइए जानते हैं पैलियो नाश्ता के बारे में विस्तार से
आखिर ये पैलियो नाश्ता क्या है?
पैलियो डाइट उस खानपान शैली पर आधारित है, जिसमें हमारे पूर्वजों द्वारा खाए जाने वाले नेचुरल फूड्स शामिल होते हैं। इसमें अनाज, डेयरी, रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड को शामिल नहीं किया जाता। पैलियो नाश्ते में मुख्य रूप से अंडे, फल, सब्जियां, नट्स, बीज और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर भी बैलेंस में रखते हैं।
ओवरनाइट पैलियो नाश्ता क्यों है बेहतर ऑप्शन
एक रात पहले तैयार किया गया पैलियो नाश्ता सुबह की भागदौड़ में बहुत काम आता है। इसमें मौजूद हाई प्रोटीन मसल्स रिपेयर और ग्रोथ में मदद करता है, जबकि हेल्दी फैट्स दिमाग और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। यह नाश्ता पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाव होता है।
ओवरनाइट पैलियो प्रोटीन ब्रेकफास्ट बाउल
यह एक आसान, और पोषण से भरपूर पैलियो नाश्ता है, जिसे आप 10–15 मिनट में रात को तैयार कर सकते हैं।
इंग्रीडिएंट्स
उबले अंडे – 2
बिना शुगर का नारियल दूध
चिया सीड्स या अलसी
भिगोए हुए बादाम और अखरोट
एवोकाडो (कटे हुए टुकड़े)
मौसमी फल जैसे ब्लूबेरी, सेब या पपीता
दालचीनी पाउडर (थोड़ा सा)
बनाने की विधि
एक एयरटाइट कांच के कंटेनर में नारियल दूध डालें और उसमें चिया सीड्स मिलाएं।
अब ऊपर से कटे हुए फल, नट्स और बीज डाल दें। उबले अंडों को छीलकर अलग बॉक्स में रखें।
कंटेनर को ढककर रातभर फ्रिज में रख दें। सुबह इसमें एवोकाडो डालें और अंडों के साथ सेवन करें।
पोषण से भरपूर क्यों है यह नाश्ता?
अंडों से मिलने वाला हाई-क्वालिटी प्रोटीन मेटाबालिज्म को बढ़ावा देता है।नट्स और एवोकाडो में मौजूद ओमेगा-3 और हेल्दी फैट्स हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं। चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन सुधारते हैं, जबकि फल शरीर को जरूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं।