घर पर बनाएं साउथ इंडिया का मशहूर 'रवा केसरी', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप; नोट करें रेसिपी
रवा केसरी दक्षिण भारत की मशहूर डिश है। घी और केसर का स्वाद इस डिश को खास बनाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रवा केसरी दक्षिण भारत की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किसी भी शुभ अवसर या पूजा-पाठ में इसे खासतौर से बनाया जाता है। केसर की खुशबू, देसी घी का स्वाद और सूजी की दानेदार बनावट इस डिश को खास बनाते हैं। इसका गहरा नारंगी रंग इसे देखने में भी काफी खूबसूरत बनाता है। अगर आप भी इस मिठाई को ट्राई करना चाहते हैं, तो आइए जानें कैसे आप घर पर रवा केसरी बना सकते हैं।