घर पर बनाएं साउथ इंडिया का मशहूर 'रवा केसरी', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप; नोट करें रेसिपी

1 सबसे पहले एक कड़ाही में एक बड़ा चम्मच देसी घी गर्म करें और उसमें काजू डालकर सुनहरा होने तक तल लें और एक प्लेट में निकाल लें।

2 अब उसी कड़ाही में एक बड़ा चम्मच घी और डालकर, उसकमें सूजी मिलाकर धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक भूनें।

3 जब सूजी से हल्की खुशबू आने लगे, तब इसे एक प्लेट में निकालकर अलग रख लें।

4 अब उसी कड़ाही में 3 कप पानी डालकर उसे उबालें। जब पानी में उबाल आ जाए, तब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालें।

5 इन सभी चीजों को मिलाकर धीमी आंच पर इसे पकने दें। थोड़ी देर में सारी चीनी घुल जाएगी।

6 अब इस पानी में धीरे-धीरे सूजी डालें और लगातार चलाते रहें, ताकि गुठलियां न बनें।

7 जब सूजी अच्छी तरह मिल जाए, तब कड़ाही को ढककर 2-3 मिनट तक पकाएं, ताकि सूजी सारा पानी सोख ले।

8 पानी सूखने के बाद सूजी किनारे से घी छोड़ने लगेगा। अब इसमें भूने हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और अच्छे से मिलाकर गैस बंद कर दें।