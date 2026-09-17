सी-फूड लवर्स चावल के साथ जरूर ट्राई करें ये 'टैमारिंड प्रॉन करी', हर बाइट में कहेंगे वाह!

1 सबसे पहले साफ किए हुए प्रॉन्स को अच्छे से धो लें और इसमें आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाकर 15-20 मिनट तक मैरीनेट होने दें।

2 अब कद्दूकस किए हुए नारियल को थोड़े से गुनगुने पानी के साथ पीस लें।

3 इसके बाद एक कड़ाही में तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर राई, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ते का तड़का लगाएं।

4 जब राई चटकने लगे, तब उसमें कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें।

5 इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाकर एक मिनट तक पकने दें।

6 अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और नरम होने तक पकने दें।

7 इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मसालों को तब तक भूनें जब तक कि मसालों से तेल अलग न होने लगे।

8 जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए, तब इसमें इमली का पल्प डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

9 अब मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स को कड़ाही में डालें और 2-3 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनें।

10 अब इसमें तैयार किया हुआ नारियल का पेस्ट और जरूरत के हिसाब से पानी मिलाएं और धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक उबलने दें।