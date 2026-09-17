सी-फूड लवर्स चावल के साथ जरूर ट्राई करें ये 'टैमारिंड प्रॉन करी', हर बाइट में कहेंगे वाह!
टैमारिंड प्रॉन करी बनाने की रेसिपी काफी आसान है। इसका स्वाद चावल के साथ और भी लाजवाब लगता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप सी फूड्स खाना पसंद करते हैं, तो टैमारिंड प्रॉन करी का खट्टा और चटपटा स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। इमली की खटास और झींगा इस करी को लाजवाब स्वाद देते हैं। इसे आप लंच या डिनर में चावल के साथ खाने के लिए बना सकते हैं।
टैमारिंड प्रॉन करी बनाना भी काफी आसान है। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और कुछ ही समय में ये करी बनकर तैयार हो जाएगी। आइए जानें टैमारिंड प्रॉन करी बनाने की रेसिपी।