करेला देखते ही बनाते हैं मुंह? तो एक बार चखें इसकी चटपटी चटनी, बार-बार खाने का करेगा मन; नोट करें रेसिपी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करेला नाम सुनते ही ज्यादातर लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन सही मसालों और टेक्निक के साथ यही करेला ऐसी चटपटी चटनी में बदल सकता है कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। यह रेसिपी खास है क्योंकि इसमें कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए दाल, तिल और मूंगफली का शानदार मेल होता है।

इसका स्वाद इतना यूनिक और लाजवाब होता है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं इसकी रेसिपी: इंग्रीडिएंट्स करेला – 2 मीडियम साइज के (पतले स्लाइस में कटे)

सफेद तिल – 2 टेबलस्पून

मूंगफली – 3 टेबलस्पून

चना दाल – 1 टेबलस्पून

उड़द दाल – 1 टेबलस्पून

लहसुन – 5–6 कलियां

जीरा – 1 टीस्पून

साबुत धनिया – 1.5 टीस्पून

करी पत्ता – 8–10 पत्ते

हींग – 1 चुटकी

आमचूर पाउडर – 1 टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

सरसों का तेल – 2–3 टेबलस्पून बनाने की विधि करेला भले ही कड़वा हो, लेकिन सही मसालों के साथ इसकी चटनी तो बेहद स्वादिष्ट बनती है: करेले की कड़वाहट कम करना करेले नके स्लाइस पर थोड़ा नमक लगाकर 15–20 मिनट के लिए रख दें। फिर हल्का सा निचोड़कर अलग कर लें। इससे कड़वाहट काफी हद तक कम हो जाती है। दाल और नट्स भूनना अब एक कढ़ाही में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करें। उसमें चना दाल, उड़द दाल और मूंगफली डालकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। अब सफेद तिल डालकर हल्का क्रैकल होने तक भून लें।