मारवाड़ में जमाई सा के स्वागत में बनती है ‘चिटकां रो साग’ सब्जी, सूखे नारियल से होती है तैयार, आसान है रेसिपी

यह सब्जी खासतौर से पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी इलाकों जैसे- जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और शेखावाटी क्षेत्रों में बनाई जाती है। यहां जमाई सा के ससुराल आगमन पर आदर-सत्कार करने के लिए सूखे नारियल इसे तैयार किया जाता है।

राजस्थान की यह पारंपरिक सब्जी को बनाने के लिए आपको मसाले और नारियल की जरूरत है। आइए जानते हैं इसकी खास रेसीपी:

2-3 चम्मच बारीक कटा ताजा हरा धनिया

चिटकां रो साग बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 सूखे नारियल को मिक्सी में डालकर ग्राइन्ड कर लें।

इसके बाद 2-3 लहसुन की कलियां छीलकर उसे कूट लें और 1 इंच अदरक को कद्दूकस कर लें।

अब एक कटोरी में लहसुन और अदरक के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर अलग रख लेना है।

इस स्टेप में एक बड़ी कड़ाही में 2-3 बड़े चम्मच घी डालकर उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 1 चुटकी हींग डालें।

इस मिश्रण में प्याज डालकर पहले भूनें, फिर लहसुन संग मसालों का मिश्रण डालकर थोड़ी देर धीमी आंच पर पकने दें।

जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो उसमें टमाटर डालें और इसे भी 2-3 मिनट पकने दें।

इसके बाद पिसा हुआ दरदरा नारियल भी इस मिश्रण में अच्छे से मिला देना है।

ऊपर से 1 गिलास पानी और स्वादानुसार नमक डालकर 1 मिनट तक चम्मच से चलाएं।

सबसे आखिर में 1 छोटा टुकड़ा गुड़ डालकर इस सब्जी को कम से कम 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देना है।

अब गैस बंद करके ऊपर से 2-3 चम्मच बारीक कटा ताजा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेना है।