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बिना तंदूर घर के तवे पर बनाएं बिल्कुल ढाबा स्टाइल 'मिस्सी रोटी', दाल मखनी और पनीर का स्वाद कर देगी दोगुना

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Thu, 22 Oct 2026 07:50 PM (GMT+05:30)

घर पर भी बहुत आसान तरीके से बिल्कुल ढाबे जैसी मिस्सी रोटी बना सकते हैं।

घर पर मिस्सी रोटी कैसे बनाएं? (AI Generated Image)

घर पर मिस्सी रोटी कैसे बनाएं? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ढाबे या रेस्टोरेंट में मिलने वाली मिस्सी रोटी का स्वाद काफी लाजवाब होता है। बेसन और गेहूं के आटे से बनी ढाबा स्टाइल मिस्सी रोटी अपनी करारेपन और स्वाद के लिए जानी जाती है। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट वाला स्वाद पाना चाहते हैं, तो ये आसान रेसिपी आपके काम आएगी। आइए जानें घर पर कैसे ढाबे जैसी मिस्सी रोटी बना सकते हैं।

मिस्सी रोटी रेसिपी

कुल समय : 30 mins
तैयारी का समय : 15 mins
पकाने का समय :15 mins
कोर्स : Main Course
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

मिस्सी रोटी बनाने के लिए सामग्री:

  • बेसन- 1 कप
  • गेहूं का आटा- 1 कप
  • बारीक कटा हुआ प्याज- 1
  • हरी मिर्च- 2
  • ताजा हरा धनिया- 2-3 बड़े चम्मच
  • कसूरी मेथी- 1 बड़ा चम्मच
  • अजवाइन- 1/2 छोटा चम्मच
  • हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • अमचूर पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • हींग- दो चुटकी
  • नमक- स्वादानुसार
  • घी या तेल- 2 बड़े चम्मच
  • मक्खन

मिस्सी रोटी बनाने की विधि:

1

सबसे पहले एक बड़े बर्तन या थाली में बेसन और गेहूं के आटे को छानकर आपस में मिला लें।

2

इसके बाद इसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, नमक, कसूरी मेथी, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं।

3

इसके बाद इसमें दो चम्मच घी या तेल डालकर अच्छी तरह हाथों से मसल लें।

4

अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आटा गूंथ लें और उसे ढककर 10-15 मिनट के लिए सेट होने दें।

5

इसके बाद मध्यम आकार की लोइयां तोड़ लें। एक लोई को सूखे आटे में लपेटकर बेल लें। ध्यान रहे कि इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है।

6

तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और रोटी के एक तरफ थोड़ा सा पानी लगाकर गर्म तवे पर चिपका दें।

7

जब रोटी के सिकने लगे, तो तवे को उल्टा करके सीधे आंच पर घुमाते हुए सेक लें। इससे बिल्कुल तंदूर जैसा स्वाद आएगा।

8

मिस्सी रोटी बनकर तैयार है। इसे दाल मखनी या पनीर की सब्जी के साथ गरमा-गरम सर्व करें।