बिना तंदूर घर के तवे पर बनाएं बिल्कुल ढाबा स्टाइल 'मिस्सी रोटी', दाल मखनी और पनीर का स्वाद कर देगी दोगुना

1 सबसे पहले एक बड़े बर्तन या थाली में बेसन और गेहूं के आटे को छानकर आपस में मिला लें।

2 इसके बाद इसमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर, नमक, कसूरी मेथी, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं।

3 इसके बाद इसमें दो चम्मच घी या तेल डालकर अच्छी तरह हाथों से मसल लें।

4 अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आटा गूंथ लें और उसे ढककर 10-15 मिनट के लिए सेट होने दें।

5 इसके बाद मध्यम आकार की लोइयां तोड़ लें। एक लोई को सूखे आटे में लपेटकर बेल लें। ध्यान रहे कि इसे बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है।

6 तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और रोटी के एक तरफ थोड़ा सा पानी लगाकर गर्म तवे पर चिपका दें।

7 जब रोटी के सिकने लगे, तो तवे को उल्टा करके सीधे आंच पर घुमाते हुए सेक लें। इससे बिल्कुल तंदूर जैसा स्वाद आएगा।