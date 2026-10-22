बिना तंदूर घर के तवे पर बनाएं बिल्कुल ढाबा स्टाइल 'मिस्सी रोटी', दाल मखनी और पनीर का स्वाद कर देगी दोगुना
घर पर भी बहुत आसान तरीके से बिल्कुल ढाबे जैसी मिस्सी रोटी बना सकते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ढाबे या रेस्टोरेंट में मिलने वाली मिस्सी रोटी का स्वाद काफी लाजवाब होता है। बेसन और गेहूं के आटे से बनी ढाबा स्टाइल मिस्सी रोटी अपनी करारेपन और स्वाद के लिए जानी जाती है। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट वाला स्वाद पाना चाहते हैं, तो ये आसान रेसिपी आपके काम आएगी। आइए जानें घर पर कैसे ढाबे जैसी मिस्सी रोटी बना सकते हैं।