आलू छोड़िए, बेसन के साथ बनाइए शिमला मिर्च की चटपटी सब्जी, हर कोई करेगा तारीफ; नोट करें रेसिपी

शिमला मिर्च बेसन सब्जी एक नॉर्थ इंडियन ड्राई करी रेसिपी है, जिसे आमतौर पर साइड डिश की तरह खाया जाता है। आइए जानते हैं इसकी स्पेशल रेसिपी:

शिमला मिर्च बेसन सब्जी बनाने के लिए एक पैन में सबसे पहले 1/4 कप बेसन डालकर धीमी आंच पर भून लेना है।

जब बेसन सुनहरा और हल्का भूरा हो जाए तो यह भुन गया है, इसे बर्तन में अलग निकालकर रख लें।

अब एक बड़ी कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म करें और फिर उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 चुटकी हींग भी डालें।

इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च भी डालकर धीमी आंच पर पकाना है।

फिर 2 कटी हुई शिमला मिर्च भी इसी तेल में फ्राई कर लेनी है। इस बात का ध्यान रखें कि सब्जी ज्यादा पक न जाए।

इस स्टेप में ऊपर से 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर अच्छे से मिला लें।

2-3 मिनट एक इन मसालों को धीमी आंच पर रखने के बाद जब उसमें खुशबू आने लगे तो समझ जाएं मसाला अच्छे से पक चुका है।

अब इस मसाले में भुना हुआ बेसन भी अच्छे से मिलाना है। अगर सब्जी ज्यादा सूखी लगे तो ऊपर से हल्का पानी छिड़क दें।

इस सब्जी को ढककर कम से कम 5-6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाना है।