नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को लगाएं यह खास भोग, सिर्फ 15 मिनट में घर पर बनाएं हलवाई जैसी खोया बर्फी

1 सबसे पहले एक कड़ाही लें और उसे मध्यम आंच पर गरम कर लें।

2 अब उसमें ताजा खोया डालें और इसे लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट तक के लिए भून लें।

3 जब खोए से खुशबू आने लगे और कढ़ाई छोड़ने लगे, तब गैस की आंच धीमी कर दें।

4 इसके बाद भुने हुए खोए में पिसी हुई चीनी डालें और लगातार चलाते रहें। चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाएगा।

5 अब इसमें शुद्ध देसी घी डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

6 जब मिश्रण अच्छी तरह पक जाए और गूंथे हुए आंटे की तरह साथ इकट्ठा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर मिलाएं और गैस बंद कर दें।

7 इस मिश्रण को एक प्लेट या ट्रे में निकाल लें और इसे ऊपर कटे हुए काजू, बादाम और चांदी का वर्क लगाएं। इसे हल्के हाथों से दबा दें और ठंडा होने के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें।