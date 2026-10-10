नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री को लगाएं यह खास भोग, सिर्फ 15 मिनट में घर पर बनाएं हलवाई जैसी खोया बर्फी
नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां को देसी घी में बनी सफेद मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र का त्योहार 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग रूपों की पूजा होती है। मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह-तरह के भोग भी अर्पित करते हैं।
नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री को घी से बनी सफेद रंग की मिठाई बेहद प्रिय है। इसलिए नवरात्र के पहले दिन अगर आप मां को खोए से बनी सफेद बर्फी का भोग लगा सकते हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।