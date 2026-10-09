अचार भी लगेगा फीका, जब खाएंगे चटपटे अचारी बैंगन! आज ही बनाइये ये मसालेदार सब्जी; नोट करें सीक्रेट रेसिपी

अचारी बैंगन की सब्जी बनाने के लिए उसे अच्छे से मसालेदार बनाकर उसमें अचारी स्वाद जोड़ा जाता है, आइए जानते हैं इसकी रेसिपी:

2 छोटे चम्मच धनिया के बीज

2 बड़े चम्मच बारीक कटा धनिया

अचारी बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले भारी तले वाली कड़ाही लेकर उसमें 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मेथी डालें।

इसके बाद 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच धनिया के बीज, 1/2 चम्मच कलौंजी और 1/2 चम्मच काली मिर्च डालकर भून लें।

जब फ्राई होते समय मसालों से खुशबू आने लगे, तो उन्हें गैस से उतारकर ठंडा कर लें और उसके बाद ब्लेन्ड कर लेना है। सब्जी का अचारी मसाला तैयार है।

अब सब्जी बनाने की तैयारी करें और इसके लिए कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें।

तेल गर्म होने के बाद उसमें 2 कटे हुए बैंगन डालकर सौटे कर लें।

बैंगन के नरम और भूरे रंग के हो जाने के बाद उसमें स्वादानुसार नमक भी मिक्स कर लें।

इसके बाद बैंगन निकालकर उसमें आलू भी इसी तरह रोस्ट कर लेने है।

आलू निकालने के बाद उसमें फिर से 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर गर्म करें।

फिर उसमें जीरा, दालचीनी, हींग भूनने के बाद प्याज भी डालें।

प्याज के भुनने के बाद अचार का मसाला मिलाएं। उसके साथ ही हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक भी डालें।

मसाले के पकने के बाद उसमें टमाटर भी पका लें।

सबसे आखिर में भुने हुए बैंगन और आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है।

फिर ऊपर से कसूरी मेथी और धनिया डालकर मिलाएं।