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लौकी की सब्जी भूल जाइए, इस बार घर पर बनाएं करारी 'लौकी की कचौड़ी', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Thu, 08 Oct 2026 05:41 PM (GMT+05:30)

लौकी की सब्जी ही नहीं, कचौड़ी भी बना सकते हैं। ये कचौड़ी स्वाद में लाजवाब होती है।

कैसे बनाएं लौकी की कचौड़ी? (AI Generated Image)

कैसे बनाएं लौकी की कचौड़ी? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लौकी की सब्जी खाने में अक्सर बच्चे मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन आप इसकी कचौड़ी भी बना सकते हैं, जिसका स्वाद लाजवाब होता है।

ये कचौड़ी बाहर से बिल्कुल कुरकुरी होती है और अंदर से मसालेदार और नरम होती है। इसे शाम की चाय के साथ के लिए या किसी खास अवसर के लिए बना सकते हैं। आइए जानें लौकी की कचौड़ी बनाने की रेसिपी (Lauki Kachori Recipe)। 

लौकी कचौड़ी रेसिपी

कुल समय : 35 mins
तैयारी का समय : 15 mins
पकाने का समय :20 mins
कोर्स : Snacks
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

लौकी कचौड़ी बनाने के लिए सामग्री:

  • गेहूं का आटा- 2 कप
  • सूजी- 1/2 कप
  • मोयन के लिए तेल या घी- 3 से 4 बड़े चम्मच
  • अजवाइन- 1/2 छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • कद्दूकस की हुई लौकी- 1.5 कप
  • बेसन- 2 से 3 बड़े चम्मच
  • हरी मिर्च- 2
  • अदरक- 1 इंच
  • जीरा- 1/2 छोटा चम्मच
  • सौंफ- 1 छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • अमचूर पाउडर या नींबू का रस- 1/2 छोटा चम्मच
  • गरम मसाला- 1/4 छोटा चम्मच
  • हरा धनिया- 2 बड़े चम्मच
  • तेल- 2 बड़े चम्मच
  • तेल- तलने के लिए

लौकी कचौड़ी बनाने की विधि:

1

सबसे पहले एक बर्तन में गेहूं का आटा, सूजी, अजवाइन और नमक को एक साथ मिला लें। अब इसमें 3-4 चम्मच तेल या घी डालें और हाथों से अच्छी तरह मिलाएं।

2

अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए आटा गूंथ लें। आंटा ज्यादा नरम या सख्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद आटे को ढककर 15-20 मिनट के लिए सेट होने रख दें।

3

अब लौकी को कद्दूकस कर लें और हाथों से दबाकर उसका पानी निकाल दें।

4

इसके बाद एक कड़ाही में दो चम्मच तेल गरम करें और उसमें जीरा, हरी मिर्च और कद्दूकस किया अदरक डालकर कुछ सेकंड भूनें।

5

अब इसमें बेसन डालें और धीमी आंच पर हल्का भून लें। इसके बाद इसमें सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर डालकर मिलाएं।

6

अब कद्दूकस की हुई लौकी और नमक डालें और मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक चलाएं ताकि लौकी का पानी सूख जाए और मसाला तैयार हो जाए।

7

लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाएं और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें।

8

अब गूंथे हुए आटे को एक बार फिर मसलकर चिकना कर लें और छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें।

9

एक लोई लें और उसे हाथों की मदद से या बेलन से किनारों को पतला करते हुए छोटी पूरी के आकार में बेलें और बीच में 1 से 1.5 चम्मच तैयार लौकी की स्टफिंग रखें।

10

इसके किनारों को उठाकर बीच में लाएं और अच्छी तरह बंद कर दें, ताकि तलते समय मसाला बाहर न निकले।

11

अब एक कड़ाही में तेल मध्यम आंच पर गरम करें और उसमें 3-4 कचौड़ियां एक साथ डालें।

12

जब कचौड़ियां तैरकर ऊपर आने लगें, तो उन्हें पलट दें और मध्यम-धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी और कुरकुरी होने तक तलें।

13

तली हुई कचौड़ियों को टिशू पेपर पर निकाल लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए।

14

गरमा-गरम खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करें।