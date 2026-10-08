उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा महाराष्ट्रीयन स्टाइल टमाटर का ठेचा, अचार-सब्जी की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी रोज वही दाल-सब्जी खाकर बोरियत होने लगती है। ऐसे में कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन करता है, जो खाने के स्वाद को दोगुना कर दे।

अगर आप भी खाने की थाली में कुछ मजेदार ढूंढ रहे हैं, तो 'महाराष्ट्रीयन टमाटर का ठेचा' आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है। यह पारंपरिक डिश इतनी स्वादिष्ट और तीखी होती है कि इसके सामने आपको किसी अचार या महंगी सब्जी की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। आइए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका, जो सीधे आपके किचन में महाराष्ट्र के असली जायके को ले आएगा।