स्वाद भी और सेहत भी: शाम की भूख मिटाने के लिए बनाएं क्रिस्पी 'हरा मूंग कटलेट', भूल जाएंगे समोसा-कचौड़ी

1 सबसे पहले भीगे हुए हरे मूंग को मिक्सर में दरदरा पीस लें।

2 ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रहने से कटलेट ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं।

3 अब इस पिसे हुए मूंग को एक बाउल में निकालें और उसमें उबले आलू मैश करके डालें।

4 इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

5 अब इसमें कॉर्नफ्लोर या ब्रेडक्रम्ब्स डालें जिससे कटलेट अच्छे से बाइंड हो जाएं।

6 अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की या कटलेट का आकार बना लें।

7 इसके बाद एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और कटलेट को मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करें।

8 इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें। जब कटलेट अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, तब इन्हें प्लेट में निकाल लें।