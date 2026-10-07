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स्वाद भी और सेहत भी: शाम की भूख मिटाने के लिए बनाएं क्रिस्पी 'हरा मूंग कटलेट', भूल जाएंगे समोसा-कचौड़ी

By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
Published: Wed, 07 Oct 2026 07:59 PM (IST)

शाम के स्नैक्स के लिए हरी मूंग का कटलेट काफी अच्छा ऑप्शन है। ये काफी स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी आसान है।

मूंग कटलेट बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

मूंग कटलेट बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शाम के समय हल्की भूख लगना आम बात है और ऐसे में कुछ हेल्दी, टेस्टी और हल्का मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। अगर आप भी रोज के तले-भुने स्नैक्स से बचना चाहते हैं, तो हरे मूंग की क्रिस्पी कटलेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। 

हरा मूंग प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन्स से भरपूर होता है, जो शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। यही वजह है कि यह कटलेट बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। इसे आप शाम के नाश्ते में, टिफिन में या मेहमानों के आने पर स्टार्टर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं।

हरा मूंग कटलेट रेसिपी

कुल समय : 25 mins
तैयारी का समय : 15 mins
पकाने का समय :10 mins
कोर्स : Snacks
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

हरा मूंग कटलेट बनाने के लिए सामग्री:

  • हरा मूंग (रात भर भिगोया हुआ)- 1.5 कप
  • उबले आलू- 3
  • बारीक कटा प्याज-2
  • हरी मिर्च- 3-4
  • अदरक- 1 छोटा टुकड़ा
  • हरा धनिया- 2 बड़े चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • गरम मसाला- 1/2 छोटा चम्मच
  • चाट मसाला- 1/2 छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार
  • कॉर्नफ्लोर या ब्रेडक्रम्ब्स- 2 बड़े चम्मच
  • तेल- तलने के लिए

हरा मूंग कटलेट बनाने की विधि:

1

सबसे पहले भीगे हुए हरे मूंग को मिक्सर में दरदरा पीस लें।

2

ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रहने से कटलेट ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं।

3

अब इस पिसे हुए मूंग को एक बाउल में निकालें और उसमें उबले आलू मैश करके डालें।

4

इसके बाद इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

5

अब इसमें कॉर्नफ्लोर या ब्रेडक्रम्ब्स डालें जिससे कटलेट अच्छे से बाइंड हो जाएं।

6

अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की या कटलेट का आकार बना लें।

7

इसके बाद एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और कटलेट को मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करें।

8

इन्हें दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें। जब कटलेट अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, तब इन्हें प्लेट में निकाल लें।

9

हरे मूंग की क्रिस्पी कटलेट को आप हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी या टमाटर सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें।