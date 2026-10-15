दूध फटने पर न हों परेशान! आसानी से तैयार करें ₹600kg वाली कलाकंद बर्फी, खाने वाले भी पूछेंगे किस दुकान से लाए

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब घर में दूध फट जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि दूध बर्बाद हो गया। जी हां, ज्यादातर लोग फटे हुए दूध को फेंक देते हैं या फिर बेमन से इसका सादा पनीर बना लेते हैं।

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसी फटे हुए दूध से आप बाजार में महंगी मिलने वाली दानेदार और रसीली 'कलाकंद बर्फी' बड़ी आसानी से बना सकते हैं? यकीन मानिए, यह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मेहमान भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह घर पर बनी है। आइए जानते हैं हलवाई जैसी परफेक्ट कलाकंद बनाने का सबसे आसान तरीका।