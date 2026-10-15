दूध फटने पर न हों परेशान! आसानी से तैयार करें ₹600kg वाली कलाकंद बर्फी, खाने वाले भी पूछेंगे किस दुकान से लाए
अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो फटे दूध को पैसों की बर्बादी समझते हैं तो यह रेसिपी जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी।
HighLights
फटे दूध से घर पर बनाएं स्वादिष्ट कलाकंद बर्फी
बाजार जैसी दानेदार और रसीली मिठाई का स्वाद
आसान विधि से हलवाई जैसी कलाकंद तैयार करें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर जब घर में दूध फट जाता है, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि दूध बर्बाद हो गया। जी हां, ज्यादातर लोग फटे हुए दूध को फेंक देते हैं या फिर बेमन से इसका सादा पनीर बना लेते हैं।
हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसी फटे हुए दूध से आप बाजार में महंगी मिलने वाली दानेदार और रसीली 'कलाकंद बर्फी' बड़ी आसानी से बना सकते हैं? यकीन मानिए, यह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि मेहमान भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह घर पर बनी है। आइए जानते हैं हलवाई जैसी परफेक्ट कलाकंद बनाने का सबसे आसान तरीका।
जरूरी सामग्री
- फटा हुआ दूध (लगभग 1 से 1.5 लीटर दूध का निकला हुआ छेना)
- आधा कप ताजा दूध या मिल्क पाउडर
- 4-5 बड़े चम्मच चीनी (अपने स्वाद के अनुसार)
- आधा चम्मच इलायची पाउडर
- सजावट के लिए बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम
- थोड़ा-सा घी (प्लेट को चिकना करने के लिए)
बनाने की विधि
- सबसे पहले फटे हुए दूध को एक साफ मलमल के कपड़े में छान लें। इसके ऊपर थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल दें ताकि फटे दूध का खट्टापन निकल जाए। अब कपड़े को हल्के हाथों से निचोड़ लें। ध्यान रहे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, छेने में थोड़ी नमी रहनी चाहिए।
- तैयार छेने को एक बड़ी प्लेट में निकाल लें और हाथों से हल्का-हल्का मसल कर दानेदार बना लें। इसे बिल्कुल चिकने आटे की तरह नहीं गूंथना है।
- अब गैस पर एक भारी तले वाली कड़ाही या पैन रखें। इसमें मसला हुआ छेना और आधा कप दूध डाल दें। आंच को मध्यम रखें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं।
- जब दूध लगभग सूखने लगे और मिश्रण गाढ़ा होने लगे, तब इसमें चीनी मिला दें। चीनी डालते ही मिश्रण थोड़ा पतला हो जाएगा। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि मिश्रण कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा न होने लगे।
- अब गैस बंद कर दें और इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इससे बर्फी में बिल्कुल बाजार जैसी खुशबू आएगी।
- एक थाली या ट्रे लें और उसमें हल्का सा घी लगाकर उसे चिकना कर लें। अब गरमागरम मिश्रण को थाली में डालकर चौकोर आकार में एक समान फैला दें। ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम डालकर चम्मच से हल्का दबा दें ताकि मेवे अच्छी तरह चिपक जाएं।
- इसे 2 से 3 घंटे के लिए सामान्य तापमान पर सेट होने के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो जल्दी सेट करने के लिए इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब यह अच्छी तरह जम जाए, तो चाकू से इसे चौकोर टुकड़ों में काट लें।
- लीजिए, आपकी दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट कलाकंद बर्फी बिल्कुल तैयार है। अब अगली बार जब भी दूध फटेगा, तो आप निराश होने के बजाय खुश होंगे, क्योंकि आपको घर बैठे एक शानदार मिठाई बनाने का यह सीक्रेट पता है।
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