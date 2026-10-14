भारत नहीं, विदेश से आई है साउथ इंडिया की फेवरेट इडली? बहुत दिलचस्प है इसकी कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडिया के खाने की बात करें, तो इडली का नाम जरूर लिया जाता है। सांभर और नारियल की चटनी के साथ इडली का स्वाद लाजवाब लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल को फर्मेंट करके बनाई जाने वाली इडली, जिसे आप इतने चाव से खाते हैं, वो असल में भारत की नहीं है।

जी हां, दक्षिण भारत की मशहूर इडली असल में कहीं और से भारत आई है। आइए जानें इडली के भारत पहुंचने का सफर और इसकी रेसिपी क्या है। भारत कैसे आई इडली? माना जाता है कि इडली इंडोनेशिया से भारत आई। कई इतिहासकार मानते हैं कि इडली बनाने की शुरुआत 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आज के इंडोनेशिया में हुई थी। उस समय इसे केदली के नाम से जाना जाता था, जिसे फर्मेंट करके भाप में पकाया जाता था।