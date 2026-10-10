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अब बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे आंवला! घर पर बनाएं बाजार जैसी चटपटी मसालेदार कैंडी

By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
Published: Sat, 10 Oct 2026 03:59 PM (IST)

आंवला कैंडी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है और इसे बनाना भी काफी आसान होता है।

घर पर कैसे बनाएं आंवला कैंडी? (AI Generated Image)

घर पर कैसे बनाएं आंवला कैंडी? (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी ऐसे स्नैक्स की तलाश में रहते हैं जो जल्दी तैयार हो जाएं, टेस्टी भी हो और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। आंवला, जिसे आयुर्वेद में अमृत समान माना गया है, उसी से बनी चटपटी मसालेदार कैंडी एक बेस्ट ऑप्शन है। 

यह विटामिन सी से भरपूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। खास बात यह है कि इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है और लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

आंवला कैंडी रेसिपी

कुल समय : mins
तैयारी का समय : 10 mins
पकाने का समय :20 mins
कोर्स : Snacks
कैलोरी :
सर्विंग : 3 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

आंवला कैंडी बनाने के लिए सामग्री:

  • आंवला- 500 ग्राम
  • चीनी या गुड़- स्वादानुसान
  • काला नमक- 1 छोटा चम्मच
  • साधारण नमक- 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • भुना जीरा पाउडर- 1 छोटा चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर- 1/2 छोटा चम्मच
  • चाट मसाला- 1/2 छोटा चम्मच
  • सौंठ पाउडर- 1 छोटा चम्मच

आंवला कैंडी बनाने की विधि:

1

सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धोकर कुकर में 1-2 सीटी आने तक उबाल लें, जिससे वे नरम हो जाएं।

2

ठंडा होने पर आंवले की फांकें अलग कर लें और बीज निकाल दें।

3

अब इन फांकों को एक बड़े बर्तन में डालें और ऊपर से चीनी या गुड़ डालकर अच्छे से मिलाएं और बर्तन को ढककर 1-2 दिन के लिए रख दें, ताकि आंवले अपना रस छोड़ दें और उसमें अच्छी तरह मिठास आ जाए।

4

इसके बाद आंवले की फांकों को चाशनी से निकालकर एक प्लेट या ट्रे में फैलाएं और 2-3 दिन धूप में सुखाएं।

5

बीच-बीच में उन्हें पलटते रहें, जिससे वे सभी तरफ से समान रूप से सूख जाएं। ध्यान रखें कि आंवले पूरी तरह सख्त न हों, बल्कि हल्के मुलायम और चिपचिपे बने रहें।

6

अब सूखे हुए आंवले के टुकड़ों को एक बड़े बाउल में डालें और उसमें काला नमक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, चाट मसाला और सौंठ पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं।

7

चटपटी मसालेदार आंवला कैंडी तैयार है।

8

तैयार कैंडी को एयरटाइट कंटेनर में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इसे आप 2-3 हफ्तों तक स्टोर कर सकते हैं।