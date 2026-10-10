अब बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे आंवला! घर पर बनाएं बाजार जैसी चटपटी मसालेदार कैंडी

1 सबसे पहले आंवले को अच्छी तरह धोकर कुकर में 1-2 सीटी आने तक उबाल लें, जिससे वे नरम हो जाएं।

2 ठंडा होने पर आंवले की फांकें अलग कर लें और बीज निकाल दें।

3 अब इन फांकों को एक बड़े बर्तन में डालें और ऊपर से चीनी या गुड़ डालकर अच्छे से मिलाएं और बर्तन को ढककर 1-2 दिन के लिए रख दें, ताकि आंवले अपना रस छोड़ दें और उसमें अच्छी तरह मिठास आ जाए।

4 इसके बाद आंवले की फांकों को चाशनी से निकालकर एक प्लेट या ट्रे में फैलाएं और 2-3 दिन धूप में सुखाएं।

5 बीच-बीच में उन्हें पलटते रहें, जिससे वे सभी तरफ से समान रूप से सूख जाएं। ध्यान रखें कि आंवले पूरी तरह सख्त न हों, बल्कि हल्के मुलायम और चिपचिपे बने रहें।

6 अब सूखे हुए आंवले के टुकड़ों को एक बड़े बाउल में डालें और उसमें काला नमक, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, चाट मसाला और सौंठ पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं।

7 चटपटी मसालेदार आंवला कैंडी तैयार है।