घर पर बनाना चाहते हैं स्वादिष्ट नारियल बर्फी, तो इस आसान रेसिपी को जरूर करें एक बार ट्राई
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नारियल की बर्फी भारत की एक पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय मिठाई है। त्योहारों का सीजन हो, जैसे दिवाली, होली या रक्षाबंधन, या फिर घर में कोई छोटी सी खुशी, नारियल की बर्फी हमेशा से ही थाली की शोभा बढ़ाती आई है।
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत आसान है और इसके लिए बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप बिना किसी फंक्शन के भी नारियल की बर्फी खाना चाहते हैं, तो इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। आइए जानें नारियल की बर्फी बनाने की एकदम आसान रेसिपी।
नारियल की बर्फी बनाने के लिए सामग्री
- ताजा नारियल- 2 कप (कद्दूकस किया हुआ)
- चीनी- 1 से 1.5 कप (स्वादानुसार)
- दूध या मलाई- ½ कप
- इलायची पाउडर- ½ छोटा चम्मच
- घी- 1 बड़ा चम्मच (बर्तन को चिकना करने और भूनने के लिए)
- बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स- सजावट के लिए (बादाम, पिस्ता)
बनाने की विधि
- सबसे पहले ताजे नारियल को फोड़कर उसका पानी निकाल लें। अब नारियल के ऊपर के भूरे छिलके को चाकू या पीलर की मदद से छील लें। इससे आपकी बर्फी बिल्कुल सफेद बनेगी। अब इसे बारीक कद्दूकस कर लें या मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें।
- इसके बाद एक भारी तले वाली कड़ाही में एक चम्मच घी गरम करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक भूनें। ध्यान रहे कि नारियल का रंग न बदले, हमें बस इसकी नमी को थोड़ा कम करना है।
- अब इसमें चीनी और दूध या मलाई डालें। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिससे मिश्रण थोड़ा गीला हो जाएगा। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि यह कड़ाही के नीचे न लगे।
- मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी सूख न जाए और मिश्रण कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे। इस प्रक्रिया में लगभग 10-15 मिनट का समय लग सकता है। जब मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
- इसके बाद एक थाली या ट्रे को थोड़े से घी से चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में निकालें और चम्मच या स्पैटुला की मदद से समान रूप से फैला दें। इसकी मोटाई आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर हल्का दबा दें।
- बर्फी को सेट होने के लिए 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब यह पूरी तरह ठंडी और सेट हो जाए, तो इसे चाकू की मदद से मनचाहे आकार (चौकोर या डायमंड) में काट लें।
बेहतरीन बर्फी बनाने के कुछ खास टिप्स
- नारियल कैसे चुनें- अगर आप ताजे नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो बाजार में मिलने वाले डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
- खोया का इस्तेमाल- यदि आप बर्फी को और भी ज्यादा रिच बनाना चाहते हैं, तो इसमें 100 ग्राम मावा मिला सकते हैं।
- स्टोरेज- इस बर्फी को आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में एक हफ्ते तक सुरक्षित रख सकते हैं।
