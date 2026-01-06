घर पर बनाना चाहते हैं स्वादिष्ट नारियल बर्फी, तो इस आसान रेसिपी को जरूर करें एक बार ट्राई

(Picture Courtesy: Freepik)

सबसे पहले ताजे नारियल को फोड़कर उसका पानी निकाल लें। अब नारियल के ऊपर के भूरे छिलके को चाकू या पीलर की मदद से छील लें। इससे आपकी बर्फी बिल्कुल सफेद बनेगी। अब इसे बारीक कद्दूकस कर लें या मिक्सर में डालकर हल्का दरदरा पीस लें।

इसके बाद एक भारी तले वाली कड़ाही में एक चम्मच घी गरम करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक भूनें। ध्यान रहे कि नारियल का रंग न बदले, हमें बस इसकी नमी को थोड़ा कम करना है।

अब इसमें चीनी और दूध या मलाई डालें। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, जिससे मिश्रण थोड़ा गीला हो जाएगा। इसे लगातार चलाते रहें, ताकि यह कड़ाही के नीचे न लगे।

मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी सूख न जाए और मिश्रण कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे। इस प्रक्रिया में लगभग 10-15 मिनट का समय लग सकता है। जब मिश्रण एक जगह इकट्ठा होने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

इसके बाद एक थाली या ट्रे को थोड़े से घी से चिकना कर लें। तैयार मिश्रण को थाली में निकालें और चम्मच या स्पैटुला की मदद से समान रूप से फैला दें। इसकी मोटाई आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालकर हल्का दबा दें।