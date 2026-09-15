दही वड़े से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं बुंदेलखंडी बरा, एक बार चखा तो बार-बार बनाएंगे; नोट करें रेसिपी

बरा को उड़द की धुली हुई दाल, मट्ठे या पानी में भिगोकर बनाया जाता है, आइए जानते हैं इसकी स्पेशल रेसिपी:

3-4 कप उड़द की धुली हुई दाल

बरा बनाने के लिए सबसे पहले उड़द दाल को 3-4 बार अच्छी तरह से धो लेना है।

इसे हाथ से रगड़कर छिलके उतार लें और कम से कम 5-6 घंटे तक भिगोकर रख दें, आप दाल रातभर भी भिगोकर रख सकते हैं।

अगले दिन भीगी हुई दाल का सारा पानी निकालकर मिक्सी में पीस लेना है। स्मूद पेस्ट के लिए इसमें थोड़ा पानी भी मिलाएं।

इस स्टेप में दाल निकालकर चम्मच से चलाते हुए तब तक फेंटना है, जब तक वो एकदम क्रीमी न लगे।

अब एक कटोरी में पानी लेकर उसमें दाल डालें। इसके बाद चेक करें कि दाल पानी के ऊपर तैरने लगी है या नहीं।

अगर तैरने लगे तो समझ जाएं कि बरा बनने के लिए दाल का मिश्रण तैयार है।

एक बर्तन में पानी हल्का सा गुनगुना कर लें। इसे एक कटोरी में डालकर साथ में नमक और 1/2 छोटा चम्मच हींग भी डालें।

कड़ाही में तलने के लिए जरूरत अनुसार तेल डालें।

इसके बाद हाथ पर पानी लगाएं और दाल को चपटा करें। फिर बीच में एक छेद करके बरा बनाकर तेल में सेंक लें।

एक-एक करके तले हुए बरा को हींग और नमक के पानी में डालते जाना है, जिससे वो फूल जाएं।

10 मिनट बाद पानी से सारे बरा निकालकर उसे निचोड़ें और अलग प्लेट में रख लें।

दूसरी तरफ बरा के लिए छाछ तैयार कर लें। इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा डालें।

इसमें राई, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च को तेल में भूनकर तड़का लगाएं।