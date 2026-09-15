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बिहारी स्टाइल 'बैंगन का चोखा' बनाने का ये है असली सीक्रेट! बिना मसालों के भी मिलेगा ढाबे वाला स्मोकी फ्लेवर

By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
Published: Tue, 15 Sep 2026 05:36 PM (IST)

बिहार का मशहूर बैंगन का चोखा बनाना काफी आसान है। इसमें मसालों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता और स्वाद लाजवाब होता है।

बिहारी स्टाइल में बैंगन का चोखा बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

बिहारी स्टाइल में बैंगन का चोखा बनाने की रेसिपी (AI Generated Image)

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के खाने की बात करें, तो जुबान पर सबसे पहले नाम लिट्टी-चोखा का ही आता है। इस डिश का चोखा बैंगन से बनाया जाता है। बिहारी स्टाइल में बैंगन का चोखा की खासियत ये है कि इसे बहुत कम मसालों के साथ बनाया जाता है, लेकिन स्वाद ऐसा होता है बड़े-बड़े होटलों का खाना भी फीका लगे। 

बैंगन और लहसुन का स्मोकी फ्लेवर इस डिश की खासियत होती है। अगर आप भी बिहारी स्टाइल में बैंगन का चोखा बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें इसे बनाने की एकदम आसान रेसिपी। 

बिहारी स्टाइल बैंगन का चोखा रेसिपी

कुल समय : 30 mins
तैयारी का समय : 15 mins
पकाने का समय :15 mins
कोर्स : Main Course
कैलोरी :
सर्विंग : 2 लोगों के लिए
व्यंजन : Indian

बिहारी स्टाइल बैंगन का चोखा बनाने के लिए सामग्री:

  • गोल बाला बड़ा बैंगन- 1
  • टमाटर- 2 मध्यम आकार के
  • हरी मिर्च- 2-3
  • लहसुन- 7-8 कलियां
  • हरा धनिया- आधा कप
  • कच्चा सरसों का तेल- 2 बड़े चम्मच
  • नींबू का रस- 1 छोटा चम्मच
  • नमक- स्वादानुसार

बिहारी स्टाइल बैंगन का चोखा बनाने की विधि:

1

सबसे पहले बैंगन में चाकू की मदद से 3-4 लंबे चीरे लगाएं और इनके अंदर छिली हुई लहसुन की कलियों और 1-2 हरी मिर्च को अंदर तक डाल दें।

2

अब साबुत टमाटर और चीरे लगाए हुए बैंगन पर थोड़ा सरसों का तेल लगाएं और इसे गैस पर रोस्ट होने के लिए रख दें।

3

बैंगन के अंदर लहसुन और मिर्च भरने से वो भी साथ में रोस्ट हो जाते हैं और चोखे का स्वाद काफी लाजवाब आता है।

4

रोस्ट करते समय आंच बहुत तेज न रखें और बीच-बीच में बैंगन और टमाटर को घुमाते रहें, ताकि चारों ओर से पक जाएं।

5

जब बैंगन और टमाटर रोस्ट हो जाएं, तो गैस बंद कर दं और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें।

6

जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, तो बैंगन और टमाटर के ऊपर का छिलका निकाल दें और बैंगन की डंठल को काट कर अलग कर दें।

7

अब एक बड़े कटोरे में भुना हुआ बैंगन, टमाटर और अंदर से पके हुए लहसुन को अच्छी तरह मैश कर लें।

8

इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया और स्वादानुसार नमक मिलाएं।

9

बिहारी चोखे की असली पहचान है कच्चा सरसों का तेल। इसलिए इस चोखे में दो बड़े चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालें और अच्छी तरह मिला लें।

10

बिहारी स्टाइल बैंगन का चोखा तैयार है।