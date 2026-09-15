बिहारी स्टाइल 'बैंगन का चोखा' बनाने का ये है असली सीक्रेट! बिना मसालों के भी मिलेगा ढाबे वाला स्मोकी फ्लेवर

1 सबसे पहले बैंगन में चाकू की मदद से 3-4 लंबे चीरे लगाएं और इनके अंदर छिली हुई लहसुन की कलियों और 1-2 हरी मिर्च को अंदर तक डाल दें।

2 अब साबुत टमाटर और चीरे लगाए हुए बैंगन पर थोड़ा सरसों का तेल लगाएं और इसे गैस पर रोस्ट होने के लिए रख दें।

3 बैंगन के अंदर लहसुन और मिर्च भरने से वो भी साथ में रोस्ट हो जाते हैं और चोखे का स्वाद काफी लाजवाब आता है।

4 रोस्ट करते समय आंच बहुत तेज न रखें और बीच-बीच में बैंगन और टमाटर को घुमाते रहें, ताकि चारों ओर से पक जाएं।

5 जब बैंगन और टमाटर रोस्ट हो जाएं, तो गैस बंद कर दं और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें।

6 जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, तो बैंगन और टमाटर के ऊपर का छिलका निकाल दें और बैंगन की डंठल को काट कर अलग कर दें।

7 अब एक बड़े कटोरे में भुना हुआ बैंगन, टमाटर और अंदर से पके हुए लहसुन को अच्छी तरह मैश कर लें।

8 इसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया और स्वादानुसार नमक मिलाएं।

9 बिहारी चोखे की असली पहचान है कच्चा सरसों का तेल। इसलिए इस चोखे में दो बड़े चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालें और अच्छी तरह मिला लें।