रोज-रोज वही बेसन का चीला क्यों? नाश्ते में बनाएं पनीर-सब्जियों वाला स्टफ्ड ओट्स चीला, नोट करें रेसिपी

ओट्स से बना यह चीला सब्जियों और पनीर की स्टफिंग के साथ बनता है, आइए जानते हैं इसकी खास रेसिपी:

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा धनिया

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च (ऑप्शनल)

2 चम्मच बेसन या चावल का आटा

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला या गरम मसाला

1 छोटा चम्मच उबली हुई बीन्स

1 छोटा चम्मच बारीक कटी प्याज

1/2 कप उबली हुई हरी मटर

2 चम्मच टुकड़ों में कटा पनीर

स्टफ्ड ओट्स चीला बनाने के लिए सबसे पहले स्टफिंग की तैयारी कर लें। इसके लिए एक पैन में 1 चम्मच तेल गर्म कर जीरा भूनें।

इसके बाद प्याज और टमाटर के साथ 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च के साथ स्वादानुसार नमक डालकर 1 मिनट तक भून लेना है।

फिर इसमें 1/2 कप उबली हुई हरी मटर, 2 चम्मच टुकड़ों में कटा पनीर, 1/2 उबला हुआ आलू और 1 छोटा चम्मच उबली हुई बीन्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है।

इसे एक बर्तन में निकालकर अलग ठंडा होने के रख दें।

अब एक बड़ा कटोरा लें, उसमें 2 चम्मच बेसन या चावल का आटा डालें।

इसके बाद ओट्स को मिक्सी में महीन पीस लें।

ओट्स को भी बेसन के मिश्रण में डालकर ऊपर से 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला या गरम मसाला डालें।

इसमें सब्जियों की स्टफिंग डालें और अच्छे से मिक्स कर लें।

सबसे आखिर में थोड़ा सा नमक और पानी मिलाकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लें।

एक नॉन स्टिक पैन पर हल्का तेल लगाकर चिकना करें और उसपर बैटर डालकर गोल आकार दें।

इसे दोनों तरफ से सेंक लेना है, तैयार है आपका ब्रेकफास्ट स्पेशल स्टफ्ड ओट्स चीला।