मिठास ऐसी जो दिल जीत ले, अब हलवाई जैसा बादाम हलवा बनाएं घर पर, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आएगा पसंद

सबसे पहले बादाम को कम से कम 5-6 घंटे या पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अगर आपके पास समय कम है, तो आप बादाम को 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल भी सकते हैं। इसके बाद बादाम के छिलके उतार लें।

छिले हुए बादाम को मिक्सर में डालें। इसमें थोड़ा सा दूध, लगभग 2-3 चम्मच, मिलाएं और इसे पीसकर एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रहे कि पेस्ट बिल्कुल बारीक न हो, क्योंकि बादाम के हलवे का असली स्वाद उसके दानेदार बनावट में ही होता है।

इसके बाद एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करें। अगर कड़ाही नॉन-स्टिक हो तो बेहतर है। जब घी हल्का गर्म हो जाए, तो इसमें बादाम का पेस्ट डालें। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और घी किनारों से अलग न होने लगे। इसमें लगभग 10-15 मिनट लग सकते हैं।

जब बादाम अच्छे से भून जाए, तो इसमें बचा हुआ दूध और केसर वाला दूध डाल दें। इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे। अब इसमें चीनी डालें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए और कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे।