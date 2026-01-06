Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मिठास ऐसी जो दिल जीत ले, अब हलवाई जैसा बादाम हलवा बनाएं घर पर, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको आएगा पसंद

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:00 PM (IST)

    बादाम का हलवा स्वादिष्ट और सेहतमंद होता है, खासकर सर्दियों में दिमागी शक्ति और शारीरिक ऊर्जा के लिए फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए बादाम को भिगोकर, छील ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    कैसे बनाएं बादाम का हलवा? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बादाम का हलवा न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसे सिर्फ खास त्योहारों पर ही नहीं, बल्कि सर्दी के मौसम में भी बनाया जाता है। बादाम की तासीर गर्म होती है और इसमें मौजूद विटामिन-ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड इसे दिमागी शक्ति और शारीरिक ऊर्जा के लिए बेहतरीन बनाते हैं।

    इसलिए अगर आप भी इस मौसम में बादाम का हलवा बनाना चाहते हैं, तो आइए जानें बादाम का हलवा बनाने की आसान रेसिपी। 

    जरूरी सामग्री 

    सामग्री मात्रा 
    बादाम 1 कप (लगभग 200 ग्राम)
    देसी घी ½ कप
    दूध 1 कप (फुल क्रीम)
    चीनी ¾ कप (स्वादानुसार)
    केसर 10-12 धागे (2 चम्मच गुनगुने दूध में भीगे हुए)
    इलायची पाउडर ½ छोटी चम्मच
    पानी बादाम भिगोने के लिए

    Badam Halwa

    (Picture Courtesy: Freepik)

    बनाने की विधि 

    • सबसे पहले बादाम को कम से कम 5-6 घंटे या पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दें। अगर आपके पास समय कम है, तो आप बादाम को 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल भी सकते हैं। इसके बाद बादाम के छिलके उतार लें।
    • छिले हुए बादाम को मिक्सर में डालें। इसमें थोड़ा सा दूध, लगभग 2-3 चम्मच, मिलाएं और इसे पीसकर एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रहे कि पेस्ट बिल्कुल बारीक न हो, क्योंकि बादाम के हलवे का असली स्वाद उसके दानेदार बनावट में ही होता है।
    • इसके बाद एक भारी तले वाली कड़ाही में घी गर्म करें। अगर कड़ाही नॉन-स्टिक हो तो बेहतर है। जब घी हल्का गर्म हो जाए, तो इसमें बादाम का पेस्ट डालें। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और घी किनारों से अलग न होने लगे। इसमें लगभग 10-15 मिनट लग सकते हैं।
    • जब बादाम अच्छे से भून जाए, तो इसमें बचा हुआ दूध और केसर वाला दूध डाल दें। इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रहे। अब इसमें चीनी डालें और धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए और कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे।
    • सबसे लास्ट में, इसमें इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। 1-2 मिनट और चलाने के बाद गैस बंद कर दें। आपका गरमा-गरम शाही बादाम हलवा तैयार है।

    कुछ खास टिप्स 

    • आंच का ध्यान- बादाम का हलवा हमेशा धीमी आंच पर ही पकाएं। तेज आंच पर बादाम जल सकता है और स्वाद कड़वा हो सकता है।
    • लगातार चलाना- बादाम कड़ाही के तले में बहुत जल्दी चिपकता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहना जरूरी है।
    • घी की मात्रा- अगर आप इसे और ज्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो घी की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं।
    • गार्निशिंग- परोसते समय ऊपर से कटे हुए पिस्ता या बादाम की कतरन डालकर इसे सजाएं।