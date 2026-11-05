पूजा घर से लेकर मेन गेट तक, धनतेरस पर घर की रौनक बढ़ाएंगे ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन; बनाने में लगेंगे बस 5 मिनट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली की जगमगाहट और खुशियों की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है। इस शुभ दिन पर मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का स्वागत करने के लिए घरों को खूब सजाया जाता है। घर को सजाने की बात हो और रंगोली का जिक्र न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हमारे पास समय की कमी होती है। इसलिए, हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे बेहतरीन रंगोली डिजाइन (Dhanteras Rangoli Designs), जिन्हें आप बिना किसी झंझट के सिर्फ 5 मिनट में बना सकती हैं।

मेन गेट के लिए शुभ 'स्वास्तिक और लक्ष्मी चरण' (Image Source: AI-Generated) घर के मुख्य दरवाजे से ही सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां अंदर आती हैं। मेन गेट पर आप सफेद और लाल रंग की मदद से एक सुंदर सा 'स्वास्तिक' बना सकती हैं। इसके चारों कोनों पर छोटे-छोटे दीये का डिजाइन बना दें। इसके साथ ही, मां लक्ष्मी के छोटे-छोटे चरण घर के अंदर की तरफ आते हुए बनाएं। यह डिजाइन देखने में बहुत ही शुभ लगता है और इसे उंगलियों की मदद से मिनटों में उकेरा जा सकता है।

आंगन और गैलरी के लिए 'फूलों वाली रंगोली' (Image Source: AI-Generated) अगर आप रंगों वाले पाउडर से रंगोली बनाने में ज्यादा सहज नहीं हैं, तो गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल सबसे अच्छा रहेगा। अपने आंगन या हॉल के बीचों-बीच गेंदे के फूलों से एक बड़ा-सा गोल घेरा बनाएं और अंदर गुलाब की पंखुड़ियां भर दें। इसके बिल्कुल बीच में एक असली दीया जलाकर रख दें। यह फूलों वाली रंगोली न सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, बल्कि इसकी खुशबू से आपका पूरा घर भी महक उठेगा।

पूजा घर के लिए 'कमल का फूल' (Image Source: AI-Generated) पूजा घर हमारे घर की सबसे खास और पवित्र जगह होती है, इसलिए यहां की रंगोली बहुत ही साफ और सुंदर होनी चाहिए। मां लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत प्रिय है। आप चॉक या सफेद रंगोली पाउडर की मदद से एक प्यारा-सा कमल का फूल बना सकती हैं। इसके पत्तों में थोड़ा सा गुलाबी और हरा रंग भर दें। अगर आप चाहें तो बीच में 'श्री' भी लिख सकती हैं। यह छोटा सा डिजाइन आपकी पूजा की जगह की रौनक को दोगुना कर देगा।

घर के खाली कोनों के लिए 'रंगीन दीयों की रंगोली' (Image Source: AI-Generated) अक्सर हम मुख्य दरवाजे या आंगन में तो रंगोली बना लेते हैं, लेकिन घर के कोने खाली रह जाते हैं। इन कोनों को सजाने के लिए आप रंगों से दीयों का एक बहुत ही आसान और प्यारा डिजाइन बना सकती हैं। इसके लिए बस एक चूड़ी की मदद से 3 या 4 गोल आकार बनाएं और उन्हें दीये का रूप दे दें। अब इनमें पीला, नारंगी और लाल जैसे चटक रंग भर दें। जब आप इस रंगोली के बिल्कुल पास असली मिट्टी के दीये जलाकर रखेंगी, तो आपके घर का साधारण-सा कोना भी जगमगा उठेगा। इसे बनाने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट का समय लगता है।

सुख-समृद्धि का प्रतीक 'शुभ कलश' डिजाइन (Image Source: AI-Generated) धनतेरस और दीवाली की पूजा में कलश का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप अपने पूजा घर के पास या फिर तुलसी के पौधे के ठीक सामने एक सुंदर-सा मंगल कलश बना सकती हैं। इसे उकेरना बहुत ही सरल है। रंगोली पाउडर से पहले एक गोल मटके का आकार बनाएं, फिर उसके ऊपर आम के पत्तों और एक नारियल का डिजाइन दे दें। कलश में हल्दी जैसा पीला और कुमकुम जैसा लाल रंग भरें। यह पारंपरिक डिजाइन घर में सुख-समृद्धि और बरकत का प्रतीक माना जाता है और देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है।