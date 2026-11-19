लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल मेन्स डे उन सभी पुरुषों को थैंक्यू कहने का दिन है, जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। कभी पिता बनकर उंगली थामते हैं, कभी भाई बनकर हौसला बढ़ाते हैं, कभी पति बनकर उम्र भर का साथ देते हैं, तो कभी दोस्त बनकर हर मुश्किल आसान कर देते हैं।

आज का दिन उन्हें यह बताने का है कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं। अगर आप भी इस दिन कुछ खास मैसेजेस, कोट्स या शायरी की तलाश में हैं, तो यहां दी गई विशेज (International Men's Day 2026 Wishes) के जरिए अपनों को 'हैप्पी मेन्स डे' कह सकते हैं।

घर पर एक साथ खुशी के पल साझा करते अलग-अलग पीढ़ियों के पुरुष। (AI जनरेटेड तस्वीर)

इंटरनेशनल मेन्स डे स्पेशल शायरी

1) जो हर जिम्मेदारी को बिना थके निभाता है,

सच्चे मायनों में वही असली मर्द कहलाता है।

हैप्पी मेन्स डे!

2) आंसुओं को अपनी आंखों में छुपाकर जो मुस्कुराना जानता है,

अपनों की खुशी के लिए जो हर दर्द सहना जानता है।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस की शुभकामनाएं!

3) न कभी कोई शिकायत करता है, न कभी जताता है,

एक पुरुष अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है।

Happy Men's Day!

4) बाहर से सख्त और अंदर से मोम होता है,

मुश्किलों की आंधी में भी जो डटा रहे, वो एक पुरुष होता है।

5) पिता बनकर साया, पति बनकर हमसफर होता है,

एक पुरुष के साथ से ही मुकम्मल हर घर होता है।

6) अपने कंधों पर सारी दुनिया का बोझ उठाता है,

फिर भी वो शख्स होंठों पर हमेशा मुस्कान सजाता है।

प्रेरणादायक कोट्स

1) "एक बेहतरीन पुरुष वह नहीं जो अपनी ताकत दिखाता है, बल्कि वह है जो दूसरों को आगे बढ़ने की ताकत देता है।"

2) "जिम्मेदारियों का ताज पहनकर भी जो हमेशा जमीन से जुड़ा रहे, वही सच्चा पुरुष है।"

3) "असली मर्द वो नहीं जो औरतों पर राज करे, बल्कि वो है जो उनके सम्मान की ढाल बने।"

4) "पुरुष होना सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर होना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से सहनशील और जिम्मेदार होना है।"

5) "बिना कुछ कहे परिवार की हर जरूरत पूरी कर देना, एक पुरुष के प्यार जताने का सबसे खूबसूरत तरीका है।"

दिल छू लेने वाली विशेज

पापा के लिए:

मेरे हर कदम पर मेरा साया बनने और बिना कहे मेरी हर बात समझने के लिए शुक्रिया पापा। आपके जैसा कोई नहीं। हैप्पी मेन्स डे!

परिवार की नींव और खुशियों का आधार होते हैं आप। कभी न थकने वाले और कभी हार न मानने वाले हर पुरुष को सलाम।

आपकी खामोशी में भी परिवार के लिए बहुत प्यार छिपा होता है। आज का दिन आपको और आपकी हर अनकही कुर्बानी को सेलिब्रेट करने का है। हैप्पी मेन्स डे!

पति के लिए: आप अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं ताकि हम खुश रह सकें। आपके इस निस्वार्थ प्रेम और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। Happy Men's Day My Love!