वेडिंग फोटोशूट को बनाना है खास? होने वाली दुल्हन के हाथों पर खूब जचेंगे ये Latest Wedding Mehndi Designs

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शादी का सीजन शुरू होने ही वाला है और इस मौके पर मेहंदी की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी के लिए दुल्हन के साथ-साथ उसकी बहनें और सहेलियां भी उतनी ही एक्साइटेड होती हैं। हाथों पर रची खूबसूरत मेहंदी ब्राइडल फोटोशूट का भी अहम हिस्सा होती है।

आजकल ये डिजाइन काफी चला हुआ है। बिल्कुल बारीक कटी हुई मेहंदी की कीप से ये डिजाइन बनता है। इसमें बहुत ही बारीक बेल और बूटियों के डिजाइन बनते हैं, जो दुल्हन के हाथों पर काफी खूबसूरत लगते हैं। अगर आप हाथों पर ट्रेडिशनल ब्राइडल मेहंदी से हटकर कुछ लगवाना चाहती हैं, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं।

ऐसे में अगर आप भी अपने हाथों के लिए परफेक्ट वेडिंग मेहंदी डिजाइन ढूंढ़ रही हैं, तो यहां दिखाई गई कुछ फोटोज आपके लिए अच्छा इंस्पिरेशन बन सकती हैं। आइए देखें शादियों के लिए खूबसूरत ब्राइडल मेहंदी डिजाइन।

मेहंदी डिजाइन 2

(Picture Courtesy: Instagram)

दुल्हन के हाथों के लिए ये डिजाइन भी काफी खूबसूरत है। इस डिजाइन में फूलों से पूरा डिजाइन बनाया गया है जिसमें कमल और गुलाब जैसे फूलों का डिजाइन इसे खास बनाते हैं। इसमें मेहंदी को थोड़ी मोटी कटी कीप से लगाया जाता है, ताकि शेडिंग अच्छी हो। इसलिए इस मेहंदी का रंग भी गाढ़ा चढ़ेगा।

मेहंदी डिजाइन 3

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ये डिजाइन दुल्हन के लिए परफेक्ट है। हाथी, बारात की छतरी, दुल्हे का नाम, कमल के पूल और बारीक पैटर्न इस डिजाइन को खास बनाते हैं। वेडिंग फोटोशूट में भी इस डिजाइन की फोटो काफी अच्छी आएंगी।

मेहंडी डिजाइन 4

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ये मेहंदी डिजाइन दुल्हन के साथ-साथ ब्राइड्स मेड के लिए भी परफेक्ट है। इस डिजाइन में उंगलियों के पास काफी बारीक पैटर्न बना है और फिर जालीदार पैटर्न बनाया गया है। इस डिजाइन से हाथों की खूबसूरती दोगुनी हो जाएगी।

मेहंदी डिजाइन- 5

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होने वाली दुल्हन के हाथों के लिए ये सबसे बेस्ट डिजाइन है। इसमें विवाह से जुड़ी रस्मों को मेहंदी के जरिए हाथों पर उतारा जाता है। साथ ही, कलश और कमल के फूल जैसे डिजाइन काफी शुभ भी माने जाते हैं।

मेहंदी डिजाइन 6

(Picture Courtesy: Facebook)

ये मेहंदी डिजाइन भी काफी अलग है। इसमें हाथों के बीच बने खूबसूरत मोर देखने में काफी अच्छे लगते हैं। साथ ही, मेहंदी पर बने हाथी और कमल के फूल दुल्हन के हाथों पर चार चांद लगा देंगे।

मेहंदी डिजाइन 7

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दुल्हन के हाथों के लिए ये मेहंदी डिजाइन भी काफी खूबसूरत है। हाथों पर मोर और फूलों से बना डिजाइन देखने में काफी खूबसूरत लगता है।

मेहंदी डिजाइन 8

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ये ब्राइडल मेहंदी काफी यूनिक है। इसमें दुल्हन अपनी पसंद के हिसाब से कुछ-कुछ चीजें भी ऐड करवा सकती है, जैसे इस तस्वीर में की गई है। दूल्हे का नाम, कोई मैसेज, शादी की तारीख वगैरह इस डिजाइन को खास बनाते हैं।

मेहंदी डिजाइन 9

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ये मेहंदी डिजाइन दुल्हन के लिए परफेक्ट है। इसमें दूल्हे और दुल्हन की तस्वीर, शादी की रस्मों के प्रतीक और महलों पर बैठे मोर इस डिजाइन को काफी रॉयल बनाते हैं।

मेहंदी डिजाइन 10

(Picture Courtesy: Instagram)

गठबंधन, डोली, कलश और शहनाई का डिजाइन इस मेहंदी को दुल्हन के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इस डिजाइन में हाथों पर बहुत बारीक फूल और पत्तियां बनाई गई हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं।