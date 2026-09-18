चेहरे के जिद्दी दाग-धब्बों और टैनिंग से चाहिए छुटकारा? ग्लोइंग स्किन के लिए इन तरीकों से लगाएं टमाटर का रस

टमाटर का रस सीधे चेहरे पर लगाएं- टमाटर के ताजा रस को कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश करें। इससे स्किन का ऑयल कंट्रोल होता है और दाग-धब्बे धीरे-धीरे हल्के होने लगते हैं।

टमाटर और शहद फेस पैक- एक चम्मच टमाटर के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। ये पैक स्किन को मॉइश्चराइज कर ड्राई स्किन को सॉफ्ट व ग्लोइंग बनाता है।

टमाटर और दही का इस्तेमाल- टमाटर का रस और दही बराबर मात्रा में मिलाकर चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद वॉश करें। इससे टैन कम होता है और स्किन फ्रेश दिखती है।

टमाटर और बेसन फेस पैक- एक चम्मच टमाटर के रस में एक चम्मच बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने दें, फिर हल्के हाथ से स्क्रब करते हुए वॉश करें। इससे एक चम्मच टमाटर के रस में एक चम्मच बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाएं और सूखने दें, फिर हल्के हाथ से स्क्रब करते हुए वॉश करें। इससे डेड स्किन हटती है और स्किन ग्लोइंग बनती है।

टमाटर और नींबू का रस- ऑयली और पिंपल वाली स्किन के लिए टमाटर और नींबू का रस बहुत फायदेमंद है। इसे 10 मिनट तक लगाकर वॉश करें।

टमाटर और एलोवेरा जेल- टमाटर के रस में एलोवेरा जेल मिलाकर लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है और सनटैन कम होता है।