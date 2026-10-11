गरबा के जोश में पसीने से खराब नहीं होगा मेकअप, नवरात्र में इन आसान ट्रिक्स से पाएं स्वेट-प्रूफ लुक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र आते ही लोगों में गरबा और डांडिया रास का क्रेज बढ़ जाता है। खासकर लड़कियों की चाहत होती है कि इन 9 दिनों में जब वो बाहर निकलें या घंटों तक डांस करें तो उनका मेकअप फैले नहीं। पर इसके लिए जरूरी है कि मेकअप करते सही तरीके का इस्तेमाल किया जाए और कुछ बातों का ध्यान रखा जाए।

चलिए जानते हैं नवरात्र में कैसे वॉटरप्रूफ और स्वेट-प्रूफ मेकअप आसानी से किया जा सकता है। बर्फ सिंकाई मेकअप को लंबे समय तक टिकाने के लिए बर्फ से सिंकाई करना फायदेमंद हो सकता है। फेस वॉश करने के बाद साफ सूती कपड़े पर एक बर्फ का टुकड़ा लपेट लें। उसके बाद 2-3 मिनट तक इस बर्फ को फेस पर हल्के दबाव के साथ लगाएं।

दरअसल, मेकअप से पहले आइस थेरेपी पोर्स को थोड़े समय के लिए बंद कर देती है। जिससे न तो एक्स्ट्रा सीबम निकलता है और न ही मेकअप चेहरे से जल्दी निकलता है। प्राइमर जरूर लगाएं मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना जरूरी है क्योंकि यह स्किन और मेकअप के बीच एक बैरियर की तरह काम करता है। इससे पसीना और स्किन का ऑयल सीधे तौर पर मेकअप से नहीं मिल पाता और वह फैलता नहीं है। चेहरे को मॉइश्चराइज करने के 2-3 मिनट बाद प्राइमर अप्लाई करें।