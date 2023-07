Skin Care Tips: क्लीन एंड क्लियर स्किन के लिए घर पर ही करें फेशियल, बस फॉलों करें ये 2 स्टेप्स

धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से अक्सर चेहरा डल हो जाता है। ऐसे में लोग अक्सर खोया हुआ निखार वापस पाने के लिए पार्लर में फेशियल कराने जाते हैं। हालांकि बार-बार फेशियल कराने की वजह केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से कई बार साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में आप घर पर ही आसानी से फेशियल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

सॉफ्ट-ग्लोइंग स्किल के लिए घर पर करें फेशियल

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Skin Care Tips: खूबसूरत त्वचा पाने के लिए लोग कई सारे उपाय करते हैं। लड़का हो या लड़की इन दिनों हर किसी को सुंदर दिखने की चाहत होती है। ऐसे में अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए लोग अक्सर पार्लर में फेशियल कराने जाते हैं। हालांकि, बार-बार पार्लर में फेशियल कराने की वजह से न सिर्फ आपका बजट गड़बड़ा जाता है, बल्कि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से कई बार साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में अगर आप नेचुरल तरीके से अपने चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हैं, तो घर पर खुद से ही फेशियल कर सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो अक्सर फेशियल कराने पार्लर जाते हैं, तो आज हम आपको घर पर ही दो स्टेप्स में आसानी से फेशियल करने का तरीका बता रहे जा रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है घर पर फेशियल करने का आसान तरीका- पहला स्टेप घर पर फेशियल करने के लिए पहले स्टेप के तहत आपको सबसे पहले एक चम्मच हदी और शहद मिलाकर पेस्ट बनाना होगा। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिलाकर चेहरे पर लगाएं और करीब 5 से 7 मिनट तक अच्छे से रगड़ें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से आप क्लियर स्किन हासिल कर सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से आपको डेड स्किन सेल्स से छुटकारा मिलेगा। वहीं शहद आपकी त्वचा को कोमल और चमकदार बनाएगा। दूसरा स्टेप फेशियल के दूसरे स्टेप के तहत आपको चेहरे के लिए फेस पैक तैयार करना होगा। इसके लिए दो चम्मच आटे में एक चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के बाद लकड़ी की चम्मच से चेहरे की मसाज करें। इस फेस पैक को 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर बाद में पानी से धो लें। इस पैक की मदद से आपकी स्किन चमकदार और निखरी नजर आएगी। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Picture Courtesy: Freepik

Edited By: Harshita Saxena