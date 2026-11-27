लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती उम्र के साथ बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं। यही वजह है कि जैसे ही हमें एक-दो बाल सफेद दिखने लगते हैं उन्हें जड़ से उखाड़ देना ही हमें सही लगता है, ऐसा करने से भले ही आपके सफेद बालों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहे, लेकिन उनकी सेहत प्रभावित होती है। इस आर्टिकल में हम सफेद बालों से जुड़े इसी मिथ के बारे में जानेंगे।

सफेद बालों को जड़ो से निकलने के ये होते हैं नुकसान चुन-चुन कर सफेद बालों को उखाड़ने से हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचता है और बाल पतले होने लगते हैं। और इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं: बार-बार बाल उखाड़ने से इंफ्लेमेंट्री हाइपरपिग्मेंटेशन हो सकता है

परेशानी कम होने की बजाय बढ़ सकती है

नए बाल उगने की दर कम हो सकती है

स्थायी रूप से हेयर लॉस की समस्या हो सकती है इन वजहों से भी जल्दी आ सकती है सफेदी क्रॉनिक स्ट्रेस

सही नींद ना लेना

पोषक तत्वों की कमी

जेनेटिक्स सफेद बाल तोड़ने से काले बाल नहीं उगते यह एक मिथ है कि सफेद बाल तोड़ने से और सफेद तेजी से उगने लगते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार हेयर फॉलिकल्स में मौजूद मेलानिन बढ़ती उम्र के साथ कम होता जाता है और उनका रंग सफेद होने लगता है। एक बार ऐसा होना शुरू हो जाए फिर इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। यदि आप सफेद बाल तोड़ते भी हैं तो उस स्थान पर दोबारा सफेद बाल ही उगेंगे, काले नहीं।