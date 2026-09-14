काजल-मस्कारा नहीं, कभी सुरमा था आंखों के शृंगार का राज; घर पर ऐसे करें तैयार
सुरमा बनाने के लिए ज्यादा सामग्री या मेहनत की जरूरत नहीं, सही विधि की जानकारी होनी चाहिए।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पारंपरिक मेकअप में आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पहले महिलाएं आईलाइनर या मस्कारे का इस्तेमाल नहीं करती थीं, बल्कि काजल और सुरमा उनके शृंगार का हिस्सा हुआ करता था। यह सुरमा खूबसूरती बढ़ाने के साथ ही आंखों को साफ रखने और ठंडक पहुंचाने में मदद करता था।
हालांकि, आज भी कई महिलाएं इसी ट्रेडिशनल मेकअप को अपना रही हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो आइए जानें कैसे घर पर सुरमा बनाया जा सकता है।
घर पर सुरमा बनाने का तरीका
घर पर सुरमा बनाने की विधि बहुत ही आसान है, बस इसे बनाते समय थोड़ी सावधानी बरते जाने की जरूरत है। वहीं, इसके लिए आपको कई चीजों की आवश्यकता होगी, आइए जानते हैं इसकी सामग्री और सही विधि:
सामग्री
1 छोटा मिट्टी या धातु का दीया
4-5 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल/ तिल का तेल/घी
1 मोटी धातु की प्लेट
कैसे बनाएं?
सबसे पहले एक मिट्टी या धातु का दीया लेकर उसे अच्छे से साफ कर लें।
जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसमें अच्छी क्वालिटी का कैस्टर ऑयल या घी या तिल का तेल, किसी को भी 4-5 चम्मच डालकर भरें।
इसके बाद दीये को दो ऊंचाई वाले आधार यानी ईंट के बीच में रख दें।
अगले स्टेप में एक साफ और मोटी धातु की प्लेट कुछ इस तरह रखनी है कि दीये की ऊपर उठती लौ प्लेट के निचले हिस्से को छू पाए।
इस बात का भी ध्यान रखना है कि दीये के पास कोई जलने वाली चीज न रखी हो।
इस पूरी प्रक्रिया में दीये की सारी कालिख धीरे-धीरे करके प्लेट के निचले हिस्से पर जमा होती रहेगी। इसमें कम से कम 40-50 मिनट का समय लग सकता है।
अब दीया बुझाकर प्लेट को अलग ठंडा होने के लिए रख देना है।
इसके बाद प्लेट पर जमा हुई कालिख को चम्मच की मदद से खुरचकर निकाल लेना है।
इस कालिख में थोड़ा सा घी मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ध्यान रहे कि घी की बहुत कम मात्रा ही इसमें मिलानी है।
अपका घर का बना नेचुरल सुरमा तैयार है, इसे किसी छोटी शीशी में भरकर रख लें।
कई जगहों पर सुरमे में बादाम या अजवाइन को भी जलाकर मिलाया जाता है। दरअसल, इससे सुरमे का रंग गहरा आता है।
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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।