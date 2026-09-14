काजल-मस्कारा नहीं, कभी सुरमा था आंखों के शृंगार का राज; घर पर ऐसे करें तैयार

4-5 बड़े चम्मच कैस्टर ऑयल/ तिल का तेल/घी

1 छोटा मिट्टी या धातु का दीया

सबसे पहले एक मिट्टी या धातु का दीया लेकर उसे अच्छे से साफ कर लें।

जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसमें अच्छी क्वालिटी का कैस्टर ऑयल या घी या तिल का तेल, किसी को भी 4-5 चम्मच डालकर भरें।

इसके बाद दीये को दो ऊंचाई वाले आधार यानी ईंट के बीच में रख दें।

अगले स्टेप में एक साफ और मोटी धातु की प्लेट कुछ इस तरह रखनी है कि दीये की ऊपर उठती लौ प्लेट के निचले हिस्से को छू पाए।

इस बात का भी ध्यान रखना है कि दीये के पास कोई जलने वाली चीज न रखी हो।

इस पूरी प्रक्रिया में दीये की सारी कालिख धीरे-धीरे करके प्लेट के निचले हिस्से पर जमा होती रहेगी। इसमें कम से कम 40-50 मिनट का समय लग सकता है।

अब दीया बुझाकर प्लेट को अलग ठंडा होने के लिए रख देना है।

इसके बाद प्लेट पर जमा हुई कालिख को चम्मच की मदद से खुरचकर निकाल लेना है।

इस कालिख में थोड़ा सा घी मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ध्यान रहे कि घी की बहुत कम मात्रा ही इसमें मिलानी है।

अपका घर का बना नेचुरल सुरमा तैयार है, इसे किसी छोटी शीशी में भरकर रख लें।