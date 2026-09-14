स्किन का ग्लो और बालों की चाहिए मजबूती? तो डाइट में जोड़ें मोरिंगा, खाने के ये तरीके आएंगे काम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल हर कोई नेचुरल तरीके से स्किन और बालों को हेल्दी बनाना चाहता है। इसके लिए लोग महंगे प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार असली समाधान हमारी रसोई में ही मौजूद होता है।

मोरिंगा स्किन और हेयर के लिए एक सुपरफूड

मोरिंगा (सहजन) ऐसा ही एक सुपरफूड है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं और बालों को मजबूत, काले और घने बनाने में मदद करते हैं। अगर आप इसे अपनी डाइट में सही तरीके से शामिल करें, तो यह आपकी ब्यूटी के लिए किसी प्राकृतिक टॉनिक से कम नहीं है