उम्र दिखेगी 10 साल छोटी! फ्लॉलेस और दमकती स्किन के लिए रोज पिएं ये सुपर हेल्दी ड्रिंक्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण और अनहेल्दी खानपान का असर सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखता है।अगर आप भी नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं, तो सिर्फ बाहरी केयर ही नहीं बल्कि अंदर से पोषण देना भी बेहद जरूरी है। इसलिए कुछ हेल्दी ड्रिंक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप स्किन को हाइड्रेटेड, क्लियर और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ ड्रिंक्स जो आपकी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होंगे

अपनी डेली रूटीन में नींबू पानी, नारियल पानी, ग्रीन टी, एलोवेरा जूस, चुकंदर जूस, खीरा-पुदीना ड्रिंक और हल्दी दूध को शामिल करें। ये ड्रिंक्स शरीर को डिटॉक्स, हाइड्रेट और पोषण देकर स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं।नियमित सेवन से स्किन फ्रेश, हेल्दी, और ग्लोइंग बनी रहती है।

नींबू पानी

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर डिटॉक्स होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी स्किन को ब्राइट और दाग-धब्बों से मुक्त रखने में मदद करता है।

नारियल पानी

नारियल पानी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। यह शरीर को हाइड्रेट रख पिंपल्स व एक्ने को कम करने में मदद करता है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो स्किन एजिंग को धीमा करती है। डेली इसका सेवन करने से स्किन फ्रेश और टाइट बनी रहती है।

एलोवेरा जूस

एलोवेरा जूस स्किन को अंदर से हील करता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और स्किन में नेचुरल ग्लो लाने में मदद करता है।

चुकंदर का जूस

चुकंदर में आयरन और विटामिन्स होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। इससे स्किन पर नेचुरल रेडिश ग्लो आता है।

खीरा-पुदीना ड्रिंक

खीरा और पुदीना दोनों ही कूलिंग एजेंट्स हैं। ये शरीर को ठंडा रखते हैं और स्किन को हाइड्रेटेड व फ्रेश बनाए रखते हैं।

हल्दी दूध

हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से स्किन क्लियर और हेल्दी बनती है।

अगर आप सच में अपनी स्किन को अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो इन ड्रिंक्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। साथ ही, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें और अच्छी नींद जरूर लें। नियमित रूप से इन ड्रिंक्स का सेवन करने से आपकी स्किन में कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा।