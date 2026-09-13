बप्पा के दरबार में दिखना है सबसे खास? गणेश चतुर्थी पर ट्राई करें ये 5 एथनिक आउटफिट्स, कंफर्ट का भी रखेंगे ख्याल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इस साल 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। बप्पा के स्वागत के लिए हर कोई तैयारियों में जुटा है। घर की पूजा से लेकर पंडालों में दर्शन करने तक, हम सभी चाहते हैं कि हमारा लुक सबसे अलग और खूबसूरत दिखे।

हालांकि, भीड़ और भागदौड़ के बीच कंफर्ट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि इस गणेश चतुर्थी क्या पहनें, तो हम आपके लिए लाए हैं 5 बेहतरीन एथनिक आउटफिट आइडियाज (Ganesh Chaturthi Outfit Ideas)।

फ्लोरल या कॉटन शरारा सूट शरारा सूट इन दिनों काफी ट्रेंड में है और त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। यह न सिर्फ आपको एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक देता है, बल्कि पहनने में भी बेहद आरामदायक होता है। पूजा के दौरान नीचे बैठना हो या पंडालों में घूमना हो, इसके खुले और घेरदार पैंट्स आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आप चटक रंगों जैसे पीला, हरा या रानी पिंक रंग का कॉटन शरारा चुन सकती हैं।

क्लासिक अनारकली सूट अनारकली का क्रेज कभी भी खत्म नहीं होता। गणेश उत्सव के दौरान एक घेरदार अनारकली सूट आपको बेहद ग्रेसफुल और रॉयल लुक देगा। अगर आपको ज्यादा भारी कपड़े पहनना पसंद नहीं है, तो आप कॉटन या चंदेरी सिल्क फैब्रिक की अनारकली चुन सकती हैं। बस इसके साथ एक खूबसूरत दुपट्टा लें, बड़े-बड़े झुमके पहनें और आपका परफेक्ट फेस्टिव लुक तैयार है।

इंडो-वेस्टर्न को-ऑर्ड सेट अगर आप ट्रेडिशनल लुक में थोड़ा मॉडर्न और स्टाइलिश टच चाहती हैं, तो एथनिक को-ऑर्ड सेट्स जरूर ट्राई करें। क्रॉप टॉप, लूज पैंट्स और ऊपर से एक खूबसूरत लॉन्ग श्रग या जैकेट- यह कॉम्बिनेशन आजकल लड़कियों की पहली पसंद बना हुआ है। यह वजन में बहुत हल्का होता है और इसे संभालना साड़ी या लहंगे से कहीं ज्यादा आसान है।

रेडी-टू-वियर साड़ी साड़ी का लुक हर भारतीय त्योहार में चार चांद लगा देता है। हालांकि, अगर आपको साड़ी बांधने में घंटों लगते हैं और उसे संभालने में उलझन होती है, तो रेडी-टू-वियर या प्री-ड्रेप्ड साड़ी आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बस एक पैंट की तरह पहनना होता है और मिनटों में आप तैयार हो जाती हैं। कमर पर एक स्टाइलिश बेल्ट लगाकर आप अपने लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।