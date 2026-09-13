गणेश चतुर्थी पर बप्पा के स्वागत के लिए घर को दें 'फेस्टिव लुक', 5 तरीकों से कम खर्च में सजाएं अपना आशियाना

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बप्पा के भक्तों को पूरे साल गणेश उत्सव का इंतजार रहता है। गणपति के स्वागत के लिए हम सभी अपने घरों को खूब प्यार और श्रद्धा से सजाते हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि कम समय और सीमित बजट में घर को एक शानदार और 'फेस्टिव लुक' कैसे दिया जाए।

अगर आप भी 14 सितंबर को इस गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2026) पर अपने आशियाने को एक नया और खूबसूरत रूप देना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कुछ बेहतरीन और आसान डेकोरेशन आइडियाज।

(Image Source: AI-Generated) गेंदे के फूलों और आम के पत्तों की सजावट भारतीय त्योहारों में गेंदे के पीले-नारंगी फूलों का एक खास महत्व है। इनकी महक और रंग तुरंत घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। आप दरवाजों पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगा सकते हैं। इसके अलावा, बप्पा की मूर्ति के पीछे की दीवार को गेंदे की लड़ियों से सीधा या क्रॉस डिजाइन में सजाएं। यह दिखने में बेहद पारंपरिक और खूबसूरत लगता है।

साड़ियों और दुपट्टों से बनाएं रॉयल बैकग्राउंड अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो घर में रखी पुरानी और चमकदार साड़ियों या दुपट्टों का इस्तेमाल करें। लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग की बनारसी या सिल्क की साड़ी को बप्पा के मंडप के पीछे पर्दे की तरह लगा दें। इसके ऊपर से कुछ फेयरी लाइट्स लटका दें। यह आसान सा जुगाड़ आपके मंदिर को एकदम रॉयल लुक देगा।

रंगोली से करें बप्पा का स्वागत रंगोली के बिना कोई भी त्योहार अधूरा लगता है। अगर आपको रंगों से डिजाइन बनाना मुश्किल लगता है, तो आप फूलों की पंखुड़ियों वाली रंगोली बना सकते हैं। गुलाब, गेंदा और सफेद मोगरे के फूलों से मुख्य द्वार और बप्पा की मूर्ति के सामने एक गोल या चौकोर डिजाइन बनाएं। इसके बीच में एक मिट्टी का दीया जलाकर रख दें। यह बहुत ही आसान है और घर को एक बहुत ही प्यारा लुक देता है।

रोशनी से जगमगाता दरबार लाइटिंग किसी भी सजावट की जान होती है। घर को फेस्टिव लुक देने के लिए वॉर्म-वाइट फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल करें। इन्हें आप पर्दों के पीछे, खिड़कियों पर या मंडप के चारों ओर लपेट सकते हैं। इसके साथ ही, पीतल के दीयों या कांच के छोटे-छोटे जार में मोमबत्तियां जलाकर रखें। हल्की रोशनी में बप्पा की मूर्ति बेहद आकर्षक और दिव्य नजर आएगी।